    • 26 de abril de 2026 - 16:39

    El conmovedor abrazo entre Franco Colapinto y su abuela en la histórica exhibición

    Franco Colapinto, el joven de 22 años, dejó un emocionante momento al encontrarse con su familia, especialmente con su abuela.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto se metió de lleno en la historia grande del deporte argentino al rodar con un monoplaza de Fórmula 1 durante su exhibición en Buenos Aires. Luego de la primera salida a las calles de Palermo con el Lotus E20 cerca de las 13 horas, el joven de 22 años vivió un conmovedor momento en el que se encontró con su abuela, Rosa, quien nunca lo había visto manejar.

    Leé además

    Franco Colapinto.

    Ante más de 500 mil personas, Franco Colapinto realizó una exhibición histórica de Fórmula 1
    la exhibicion de franco colapinto a bordo de un formula 1 por las calles de buenos aires: todo lo que hay que saber

    La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

    “¿Despacito? ¿No escuchas ahora, no? Escuchabas todo. Por eso les dije: ‘que este fuerte el motor del auto para que escuche la abuela’”, bromeó Colapinto con su abuela, a la cual abrazó y le dio un beso apenas se bajó del monoplaza. En una tierna imagen, Franco le sacó una nueva sonrisa al decirle “Más sorda no te voy a dejar, te lo juro”.

    Antes de subirse al monoplaza por primera vez, Colapinto ya había aprovechado para darle un abrazo a Rosa. Durante la conferencia de prensa del viernes, el pilarense destacó que, más allá de que iba a cumplir el sueño de manejar en el país, también lo enorgullecía hacerlo frente a su familia y su abuela, que nunca tuvo la posibilidad de verlo arriba de un auto.

    “Creo que es algo que me potencia. Me da mucha energía y me genera algo muy lindo. Es algo que quería darles. Soy un agradecido de que me hayan dado la oportunidad de correr en la F1, pero darles lo que quieren. Que mi familia me pueda ver en un F1 tan de cerca, porque no tienen la chance de venir a las carreras. Mi abuela va a venir, es algo que me pone muy contento. Que me vea en un F1 en mi país y que tenga la chance de verme tan de cerca como piloto, es como una persona diferente que nunca había visto y nunca iba a tener la chance de ver si yo no venía con uno a la Argentina. Volver siempre es un momento especial. Estoy tratando de disfrutar y de vivirlo al máximo”, comentó durante la conferencia de prensa del día viernes.

    image

    El propio Colapinto aseguró que no es una persona que suela ponerse a llorar, y mucho menos en público. No obstante, durante su primer encuentro con su abuela se lo notó emocionado. “El domingo cuando esté ahí me voy a dar cuenta. Es un poco difícil de imaginar la dimensión que va a tener. No soy de llorar de felicidad. Estoy llorando más últimamente, capaz me pongo sensible. Va a ser un día muy lindo. Es algo que siempre soñé. Me voy a llevar unos papelitos por las dudas para secarme”, describió hace algunos días.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Flecha de Plata vuelve a rodar en el deporte argentino con Colapinto al volante.

    Colapinto manejará la Flecha de Plata de Fangio en Buenos Aires

    Esteban Andrada, arquero del Zaragoza de España, recibió la tarjeta roja.

    Un exarquero de Boca fue expulsado, le pegó una trompada a un rival y provocó un escándalo en un partido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Facundo Colidio fue el autor del segundo gol de River.

    River Plate venció 3-1 a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Experiencia y juventud. Luz Pittaluga fue la goleadora y es uno de los motores del equipo.

    Paliza de Universidad ante Godoy Cruz por el Torneo Promocional Femenino de Básquet Mendoza: victoria de la "U" 101 a 23