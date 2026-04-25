River Plate venció 3-1 a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River Plate no la tenía fácil en el Monumental. Después de una semana marcada por la derrota en el superclásico frente a Boca 1-0 el último domingo, necesita un triunfo frente a su público. Enfrente se encontraba con Aldosivi de Mar del Plata, necesitado de puntos para escaparse de la zona roja.

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El encuentro en el Monumental comenzó con una intensidad marcada por la vocación ofensiva de River Plate, que buscó desde el primer minuto lastimar a un Aldosivi bien plantado.

Tras varias aproximaciones de Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo, la apertura del marcador llegó con una dosis de suspenso. Cerca del cierre de la primera etapa, Galoppo aprovechó un rebote de Axel Werner tras un remate de Facundo Colidio para empujar la pelota a la red.

A pesar de las protestas por una supuesta falta previa de Subiabre y la intervención del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez convalidó el tanto que puso en ventaja 1-0 al local antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo del juego se volvió más equilibrado y Aldosivi empezó a encontrar espacios para inquietar a la defensa millonaria.

La persistencia del conjunto marplatense tuvo su premio promediando la segunda mitad, cuando Tomás Fernández logró conectar un centro preciso de Román para establecer la igualdad transitoria 1-1.

El empate generó un clima de tensión en el estadio, reflejado en el murmullo de la tribuna y en un remate de media distancia de Juan Cruz Meza que se estrelló en el ángulo, negándole al local la posibilidad de recuperar la ventaja rápidamente.

Los minutos finales fueron de un dramatismo absoluto. Aldosivi estuvo a nada de llevarse un resultado histórico cuando un disparo bombeado de Román pegó en el travesaño, salvando milagrosamente el arco defendido por Beltrán.

Sin embargo, la jerarquía individual de River terminó inclinando la balanza. A falta de pocos minutos para el cierre, Facundo Colidio apareció por el segundo palo tras un centro de Moreno y un desvío de Freitas para poner el 2 a 1. Ya en tiempo de descuento, con el Tiburón volcado al ataque, Kendry Páez sentenció la historia tras una asistencia de Joaquín Freitas para sellar el 3 a 1 definitivo.