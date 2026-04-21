Tras el Superclásico, River pidió que Héctor Paletta no lo dirija más y ya tuvo respuesta de AFA

El Millonario quedó en llamas con el VAR que manejó Héctor Paletta por no haber llamado a Darío Herrera por la falta no sancionada de Blanco a Martínez Quarta.

Después de la polémica por el penal no sancionado de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, River levantó el teléfono y se comunicó con la Asociación del Fútbol Argentino para pedir que Héctor Paletta no lo dirija más. Tras no haber llamado a Darío Herrera para que revise la jugada, el club apuntó con el encargado del VAR.

Puertas adentro, señalan al juez de cabina por su nula intervención en la jugada del final del Superclásico. El pedido fue concreto: que no sea más designado para compromisos del Millonario. Según pudo saber Bolavip, desde AFA le dieron el OK al club de Núñez.

Esto se produjo 48 horas después del triunfo del equipo de Claudio Ubeda en el Monumental y luego del fuerte respaldo de Federico Beligoy y Fernando Rapallini al equipo arbitral. Las autoridades del arbitraje consideraron correcta la decisión del colegiado de no invitar a Herrera a un OFR (On Field Review – revisión de campo)

El del pasado domingo fue el cuarto River-Boca de Gabriel Paletta, que ya había sido protagonista en otros encuentros. Su saldo es de dos victorias para el Xeneize y dos para el Millonario, sin registro de igualdades.

D’Onofrio se quejó de Paletta El primer integrante de la vida política de River en pronunciarse sobre el arbitraje fue Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del club: “El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL. ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda“.