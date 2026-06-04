Adepu: los líderes ratificaron su protagonismo en una nueva jornada del torneo masculino

La fecha 11 del Torneo de Adepu dejó definiciones importantes en varias categorías.

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Enólogos FC volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la categoría. Derrotó 4 a 2 a Once Panzas y alcanzó los 30 puntos, producto de diez victorias en once presentaciones.

Su principal perseguidor, Ingenieros, venció por la mínima a Retro y se mantiene segundo con 18 unidades. Además, Contadores superó 2 a 1 a Abogados y sumó tres puntos importantes para seguir escalando posiciones.

Pater Famili continúa con una campaña extraordinaria. En el encuentro pendiente disputado ayer derrotó 3 a 0 a Enólogos FC y llegó a los 30 puntos (el finde había vencido 2-1 a Administradores FC), consolidándose como único líder.

Contadores B también ganó y se mantiene como escolta tras vencer 4 a 1 a Once Panzas. Gloriosa Alianza goleó 3 a 0 a Profesores y sigue prendido en la pelea.

Por su parte, Médicos superó 5 a 1 a Abogados C, Academia de Profes empató 1 a 1 con Contadores C y Enólogos FC igualó 2 a 2 con Matasanos For Ever.

Resultados

Profesores 0 - Gloriosa Alianza 3

Médicos 5 - Abogados C 1

Academia de Profes 1 - Contadores C 1

Administradores FC 1 - Pater Famili 2

Once Panzas 1 - Contadores B 4

Enólogos FC 2 - Matasanos For Ever 2

Pater Famili 3 - Enólogos FC 0 (pendiente)

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VETERANOS A: doble liderazgo en la Copa Oro

Abogados Rufrano y Constructores FC continúan compartiendo la cima de la Copa Oro con puntaje ideal.

Abogados Rufrano derrotó 2 a 0 a Revuelto FC, mientras que Constructores FC goleó 5 a 0 a Contadores. Además, C-Lesión Universitarios superó 4 a 3 a Administradores FC.

En la Copa Plata, Empresarios FC es el único líder luego de aplastar 7 a 0 a Colfa FC. Médicos.com también festejó al vencer 2 a 0 a Once Panzas.

Resultados

C-Lesión Universitarios 4 - Administradores FC 3

Revuelto FC 0 - Abogados Rufrano 2

Constructores FC 5 - Contadores 0

Once Panzas 0 - Médicos.com 2

Colfa FC 0 - Empresarios FC 7

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VETERANOS B: Agrimensura dio otro paso

A.A. Agrimensura reafirmó su liderazgo tras golear 5 a 1 a Borussia CA y llegó a 25 puntos.

La fecha también dejó la victoria de Abogados C por 5 a 2 sobre Agrimensura FC, el empate 2 a 2 entre Otro Equipo y Bioquímicos, el triunfo de Academia Merengue por 2 a 1 frente a Tigres y la victoria de Titanes por 3 a 0 ante Matasanos.

Además, Defensa FC y All Boys igualaron 2 a 2, mientras que Contadores C y Branca FC empataron 1 a 1. La Gloria Sanjuanina tuvo fecha libre.

Resultados

Abogados C 5 - Agrimensura FC 2

Otro Equipo 2 - Bioquímicos 2

Tigres 1 - Academia Merengue 2

Titanes 3 - Matasanos 0

Defensa FC 2 - All Boys 2

Contadores C 1 - Branca FC 1

A.A. Agrimensura 5 - Borussia CA 1

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JUNIORS A: Ramones se mantiene arriba

Ramones continúa al frente de la Copa Oro tras derrotar 2 a 1 a A.A. Agrimensura y alcanzar los 10 puntos.

La Gloria Sanjuanina goleó 3 a 0 a Abogados Rufrano y quedó como escolta. Drink Team también sumó de a tres tras vencer 1 a 0 a Once Panzas.

En la Copa Plata, Champagnat lidera luego de imponerse 2 a 1 a Fundamentalistas FC. Bogas FC derrotó 3 a 2 a C-Lesión Universitarios, Marianito FC venció 2 a 0 a Club de Amigos y Calise igualó sin goles ante Los Andes.

Resultados

Ramones Dist. Entre Ríos FC 2 - A.A. Agrimensura 1

La Gloria Sanjuanina 3 - Abogados Rufrano 0

Drink Team 1 - Once Panzas 0

Club de Amigos 0 - Marianito FC 2

C-Lesión Universitarios 2 - Bogas FC 3

Calise 0 - Los Andes 0

Champagnat 2 - Fundamentalistas FC 1

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JUNIORS B: arranque parejo en las copas

En la Copa Oro, Carlos Salvador y Administradores FC comparten el liderazgo con 4 puntos. Carlos Salvador venció 2 a 1 a Banco San Juan, mientras que Administradores derrotó 1 a 0 a Tercer Tiempo. Simplemente Fútbol y Reggina FC empataron 1 a 1.

En la Copa Plata, Once Calvas goleó 5 a 1 a Contadores C y comparte la punta con Matasanos y Reggina FC.

En Bronce, Enólogos FC superó 3 a 0 a Colfa FC y quedó arriba junto a Biblioteca Popular y Borussia CA.

En Confraternidad, La Boero lidera tras empatar 1 a 1 con Inter-Nados.

Resultados

Carlos Salvador 2 - Banco San Juan 1

Tercer Tiempo 0 - Administradores FC 1

Simplemente Fútbol 1 - Reggina FC 1

Once Calvas 5 - Contadores C 1

Revuelto Gramajo 0 - Matasanos 1

Colfa FC 0 - Enólogos FC 3

Borussia CA 2 - Biblioteca Popular 1

Inter-Nados 1 - La Boero 1

Médicos.com 3 - Academia Merengue 2

Los Profes 3 - Ingenieros 0

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LIBRES A: Jockers sigue invicto

Jockers continúa liderando la Copa Oro luego de vencer 1 a 0 a Otro Equipo y llegar a los 10 puntos.

Club de Amigos derrotó 2 a 0 a Calise y sigue como escolta, mientras que Abogados A Rufrano superó 1 a 0 a Once Calvas.

La Gloria Sanjuanina venció 4 a 2 a Bianconeri, La Franja derrotó 5 a 2 a Pumas FC, Champagnat superó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios y Atlético Hispano empató 1 a 1 con La Espesa.

Resultados

Club de Amigos 2 - Calise 0

Once Calvas 0 - Abogados A Rufrano 1

La Gloria Sanjuanina 4 - Bianconeri 2

Jocker FC 1 - Otro Equipo 0

La Franja 5 - Pumas FC 2

C-Lesión Universitarios 0 - Champagnat 2

Atlético Hispano 1 - La Espesa 1

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LIBRES B: Gloria Recargada conserva el liderazgo

Gloria Recargada empató 2 a 2 con Abogados B en el duelo más atractivo de la fecha y se mantiene en la cima del campeonato con 23 puntos.

Abogados Foro también igualó 1 a 1 con La Granjah y sigue en zona de privilegio. Además, Biblioteca Popular derrotó 4 a 1 a Simplemente Fútbol, La Boero venció 2 a 1 a Empresarios FC, Borussia CA superó 4 a 1 a All Boys y Reggina FC empató 2 a 2 frente a Agrimensura FC.

Versus tuvo fecha libre.

Resultados

Biblioteca Popular 4 - Simplemente Fútbol 1

La Boero 2 - Empresarios FC 1

Gloria Recargada 2 - Abogados B 2

Borussia CA 4 - All Boys 1

La Granjah 1 - Abogados Foro 1

Reggina FC 2 - Agrimensura FC 2