Adepu: los líderes ratificaron su protagonismo en una nueva jornada del torneo masculino

La fecha 11 del Torneo de Adepu dejó definiciones importantes en varias categorías.
Enólogos FC, Pater Famili, A.A. Agrimensura y Jockers volvieron a sumar de a tres y continúan al frente de sus respectivas categorías.
La fecha 11 del Torneo de Adepu dejó definiciones importantes en varias categorías.
Enólogos FC volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la categoría. Derrotó 4 a 2 a Once Panzas y alcanzó los 30 puntos, producto de diez victorias en once presentaciones.
Su principal perseguidor, Ingenieros, venció por la mínima a Retro y se mantiene segundo con 18 unidades. Además, Contadores superó 2 a 1 a Abogados y sumó tres puntos importantes para seguir escalando posiciones.
Resultados
Pater Famili continúa con una campaña extraordinaria. En el encuentro pendiente disputado ayer derrotó 3 a 0 a Enólogos FC y llegó a los 30 puntos (el finde había vencido 2-1 a Administradores FC), consolidándose como único líder.
Contadores B también ganó y se mantiene como escolta tras vencer 4 a 1 a Once Panzas. Gloriosa Alianza goleó 3 a 0 a Profesores y sigue prendido en la pelea.
Por su parte, Médicos superó 5 a 1 a Abogados C, Academia de Profes empató 1 a 1 con Contadores C y Enólogos FC igualó 2 a 2 con Matasanos For Ever.
Resultados
Abogados Rufrano y Constructores FC continúan compartiendo la cima de la Copa Oro con puntaje ideal.
Abogados Rufrano derrotó 2 a 0 a Revuelto FC, mientras que Constructores FC goleó 5 a 0 a Contadores. Además, C-Lesión Universitarios superó 4 a 3 a Administradores FC.
En la Copa Plata, Empresarios FC es el único líder luego de aplastar 7 a 0 a Colfa FC. Médicos.com también festejó al vencer 2 a 0 a Once Panzas.
Resultados
A.A. Agrimensura reafirmó su liderazgo tras golear 5 a 1 a Borussia CA y llegó a 25 puntos.
La fecha también dejó la victoria de Abogados C por 5 a 2 sobre Agrimensura FC, el empate 2 a 2 entre Otro Equipo y Bioquímicos, el triunfo de Academia Merengue por 2 a 1 frente a Tigres y la victoria de Titanes por 3 a 0 ante Matasanos.
Además, Defensa FC y All Boys igualaron 2 a 2, mientras que Contadores C y Branca FC empataron 1 a 1. La Gloria Sanjuanina tuvo fecha libre.
Resultados
Ramones continúa al frente de la Copa Oro tras derrotar 2 a 1 a A.A. Agrimensura y alcanzar los 10 puntos.
La Gloria Sanjuanina goleó 3 a 0 a Abogados Rufrano y quedó como escolta. Drink Team también sumó de a tres tras vencer 1 a 0 a Once Panzas.
En la Copa Plata, Champagnat lidera luego de imponerse 2 a 1 a Fundamentalistas FC. Bogas FC derrotó 3 a 2 a C-Lesión Universitarios, Marianito FC venció 2 a 0 a Club de Amigos y Calise igualó sin goles ante Los Andes.
Resultados
En la Copa Oro, Carlos Salvador y Administradores FC comparten el liderazgo con 4 puntos. Carlos Salvador venció 2 a 1 a Banco San Juan, mientras que Administradores derrotó 1 a 0 a Tercer Tiempo. Simplemente Fútbol y Reggina FC empataron 1 a 1.
En la Copa Plata, Once Calvas goleó 5 a 1 a Contadores C y comparte la punta con Matasanos y Reggina FC.
En Bronce, Enólogos FC superó 3 a 0 a Colfa FC y quedó arriba junto a Biblioteca Popular y Borussia CA.
En Confraternidad, La Boero lidera tras empatar 1 a 1 con Inter-Nados.
Resultados
Jockers continúa liderando la Copa Oro luego de vencer 1 a 0 a Otro Equipo y llegar a los 10 puntos.
Club de Amigos derrotó 2 a 0 a Calise y sigue como escolta, mientras que Abogados A Rufrano superó 1 a 0 a Once Calvas.
La Gloria Sanjuanina venció 4 a 2 a Bianconeri, La Franja derrotó 5 a 2 a Pumas FC, Champagnat superó 2 a 0 a C-Lesión Universitarios y Atlético Hispano empató 1 a 1 con La Espesa.
Resultados
Gloria Recargada empató 2 a 2 con Abogados B en el duelo más atractivo de la fecha y se mantiene en la cima del campeonato con 23 puntos.
Abogados Foro también igualó 1 a 1 con La Granjah y sigue en zona de privilegio. Además, Biblioteca Popular derrotó 4 a 1 a Simplemente Fútbol, La Boero venció 2 a 1 a Empresarios FC, Borussia CA superó 4 a 1 a All Boys y Reggina FC empató 2 a 2 frente a Agrimensura FC.
Versus tuvo fecha libre.
Resultados