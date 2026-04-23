Boca también le ganó el Superclásico de Reserva a River y recuperó el liderazgo

En Ezeiza, Boca Juniors le ganó a River Plate en una nueva edición del Superclásico de Reserva . El Xeneize se impuso por 2 a 0 con goles de Agustín De La Cuesta, en contra, y Leonel Flores, a los 9 y 20 minutos del segundo tiempo. El Millonario jugó con diez desde la primera media hora de juego por la expulsión directa de Cirilo Pereyra.

Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el Superclásico, rompió el silencio: "Para la mitad es penal y para la otra no"

Es un duelo decisivo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final del Torneo Proyección, Boca Juniors lidera en soledad la Zona B con 23 puntos ; mientras que el Millonario marcha noveno en la Zona A y a dos unidades de Talleres, que es el último equipo que se estaría clasificando a los playoffs pero que aún debe jugar su encuentro ante Belgrano por el clásico cordobés.

El primer tiempo, Boca Juniors fue de menor a mayor y no llegó al descanso en ventaja solo por una actuación memorable del arquero de River Plate, Franco Jarovsewicz. El partido era parejo hasta que al promediar la etapa Cirilo Pereyra cometió una durísima infracción sobre Gonzalo Gelini que le valió la expulsión directa.

A partir del hombre de menos de su rival , el Xeneize impuso condiciones y tuvo tres chances clarísimas para marcar. A los 39, el propio Gelini reventó el travesaño y en el rebote que tomó Rodrigo Bacidalupe, Jarovsewicz achicó evitando el gol.

Pocos segundos después, el arquero de River Plate manoteó un remate de tiro libre de Santiago Zampieri que tenía destino de gol. Mientras que a los 41, otra vez el guardameta millonario le ahogó el gol a Tomás Márquez, quien había enganchado para su perfil en la puerta del área y remató al ángulo.

En el complemento, Boca Juniors dominó el pleito y avisó rápidamente mediante un gran cabezazo de Rodrigo Bacidalupe que generó otra tapada espectacular de Jarovsewicz. Hasta que llegó el primer tanto del partido a los nueve minutos y luego de una estupenda arremetida de Dylan Gorosito por derecha, quien lanzó un pase al centro del área y se encontró con Agustín De La Cuesta convirtiendo en contra de su valla.

A partir de la ventaja, el Xeneize manejó los tiempo y amplió a los 20 minutos: centro pasado para la llegada de Facundo “Jagger” Herrera, quien la bajó y permitió que Leonel Flores convirtiera de volea.

Boca Juniors, dirigido por Mariano Herrón, recuperó la cima y acumula siete victorias, dos empates y una derrota. El conjunto de Herrón se apoya en varios jugadores que ya han sumado minutos en Primera División, como Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito, quienes formaron parte del equipo titular en el último empate ante Atlético de Rafaela. Además, Camilo Rey Domenech pidió jugar y Claudio Úbeda lo licenció de la Primera División.

Por su parte, River Plate, bajo la conducción de Marcelo Escudero, se alejó en la Zona A producto de sus cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los dirigidos por Escudero también cuentan con jóvenes que han debutado en la máxima categoría como Agustín Obregón, Agustín De la Cuesta y Cristian Jaime.