Boca se dio el gusto en el Monumental y dejó sin invicto al River de Coudet

Un gustito aparte. Ganar el Superclásico, de visitante no se da todos los días y a este Boca Junior s se le presentó. Con un gol de penal de su capitán Leandro Paredes, derrotó a River Plate por 1-0 y le cortó la racha invicta que tenía el Millonario desde la llegada de Coudet a la dirección técnica.

El impactante recibimiento de River en el Superclásico ante Boca con más de 50 toneladas de papelitos: el video

Boca pisó fuerte en un Estadio Monumental que presentó un campo en un muy mal estado y se llevó el Superclásico al vencer 1-0 a River con gol de Leandro Paredes de penal.

El Xeneize estiró a 13 la cantidad de partidos consecutivos sin derrotas y le rompió el invicto al Millonario, que no había caído en nueve presentaciones con su nuevo entrenador.

El equipo conducido por Eduardo Coudet llegaba con 9 partidos sin conocer la derrota, consolidado tras sus recientes triunfos ante Racing y Carabobo, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda acumulaba 12 encuentros invicto, potenciado por sus victorias internacionales en la Copa Libertadores frente a Barcelona y Universidad Católica.

Esta coincidencia de que ambos colosos lleguen con rachas de 9+ partidos invictos es un fenómeno de extrema rareza que solo ocurrió dos veces en toda la historia del profesionalismo: 1936 y 1992.

PRESIONÓ RIVER

En el trámite, el Superclásico no escapó a sus antecedentes porque no sobraron lujos, no levantó un vuelo futbolístico de excelencia, pero entregó todos los condimentos de entrega, pasión y convicciones para buscar la victoria. Fue River Plate el que presionó de entrada a Boca. Y se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del mediocampista Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección: se fue por el poste derecho del arquero Leandro Brey.

Boca tuvo su primera llegada, y de mucha claridad, en tiempo cumplido de la primera etapa, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada del local y quedó mano a mano con el guardameta Santiago Beltrán, aunque el delantero uruguayo erró con su remate bajo.

Y en el último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo el mediocampista Leandro Paredes. El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para el 1-0.

BOCA MÁS LÚCIDO

Boca tuvo dos llegadas claras en los primeros minutos del segundo tiempo: a los cinco minutos, una salida pésima desde el fondo del defensor Lautaro Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, con un remate de primera que fue bloqueado por el central Lucas Martínez Quarta.

En 11 minutos del segundo tiempo, al delantero Maximiliano Salas le quedó una pelota alta dentro del área, luego de controlar un remate lejano del volante Aníbal Moreno, aunque el delantero no le dio fuerza a su cabezazo y le dejó la pelota en las manos a Brey.

A los 26 minutos, el recientemente ingresado Exequiel Zeballos, de gran actuación en el Superclásico pasado, rompió por el costado izquierdo y avanzó hasta encarar a Beltrán, con un remate bajo al segundo palo que el guardameta de 21 años pudo detener.

POLÉMICA EN EL FINAL

La polémica se instaló en el tiempo adicional por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el área de Boca que los locales reclamaron como penal, aunque la jugada no fue revisada. Darío Herrera, el árbitro del encuentro, estaba bien ubicado en la jugada pero ignoró el penal y tampoco hubo llamado del VAR. La situación encendió la polémica, pues todo River reclamó penal, que le hubiese permitido al local -en caso de convertir- salvar el empate en la última jugada del encuenntro.

Lo cierto es que el triunfo deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en la tercera posición de la zona A, con 24 puntos y acercándose a sentenciar la clasificación, mientras que el “Millonario” es segundo en el grupo B, con 26 unidades y a tres del líder de la zona, Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 de marzo a las 20, mientras que el elenco que conduce Eduardo Coudet jugará como local ante Aldosivi, el sábado 25 de abril desde las 21:30.

SÍNTESIS

River 0

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kendry Páez, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca 1

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol: PT. 50m. Leandro Paredes, de penal (B).

Cambios: PT, 17m. Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (R). ST, al inicio. Giuliano Galoppo por Juan Cruz Meza (R), 11m. Joaquín Freitas por Kendry Páez (R); 23m. Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (B), 26m. Ander Herrera por Leandro Paredes (B) y Tomás Belmonte por Tomás Aranda (B), 37m. Milton Giménez por Adam Bareiro (B); 42m. Ian Subiabre por Lautaro Rivero (R).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.