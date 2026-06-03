Chicho Serna le pidió a Riquelme que busque a Guillermo Barros Schelotto para ser DT de Boca

La salida de Claudio Úbeda volvió a instalar el debate sobre quién debe hacerse cargo del banco de Boca, después de la dura eliminación en la Copa Libertadores. En ese contexto, Mauricio “Chicho” Serna , una de las voces históricas vinculadas al club, se refirió al perfil que necesita el equipo y señaló a Guillermo Barros Schelotto como su principal candidato.

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El exmediocampista consideró que la decisión de finalizar el ciclo de Úbeda era previsible p or las exigencias que existen en una institución como Boca, especialmente después de no alcanzar los objetivos deportivos más importantes de la temporada.

A la hora de analizar el futuro, Serna sostuvo que Boca necesita un entrenador con experiencia, personalidad y capacidad para potenciar el plantel actual.

“Hoy la dirigencia de Boca no ha logrado objetivos importantes y no se puede dar ese lujo. Hay que buscar un entrenador con personalidad y con nombre” opinó el colombiano en diálogo con ESPN.

Consultado sobre posibles candidatos, el colombiano mencionó varios nombres con pasado en el club, entre ellos, Martín Palermo, Carlos Tevez, Antonio Mohamed y Ricardo Gareca. Sin embargo, dejó en claro cuál sería su primera opción.

“¿Qué técnicos de renombre ligados al mundo Boca hay hoy? Martín Palermo, Carlos Tevez, Antonio Mohamed, Ricardo Gareca... aunque el abanico no es muy grande”, agregó.

“Entendiendo el contexto, para mí hay tres opciones fuertes: Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Carlos Tevez”, enumeró.

“Si tengo que elegir, el primero sería Guillermo”, aseguró sobre quien ya tuvo un paso como entrenador del Xeneize y es uno de los nombres que aparecen recurrentemente cada vez que se abre una vacante en el banco azul y oro. Actualmente, el Mellizo es el director técnico de Vélez y su contrato se extiende hasta diciembre de 2026.

Además, Serna también destacó el trabajo de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia, aunque insistió en que Boca necesita un perfil de fuerte identificación con el club para afrontar el desafío de devolver al equipo a los primeros planos continentales.

Guillermo Barros Schelotto: sus números en Boca

Barros Schelotto jugó en Boca entre 1997 y 2007. Durante ese periodo disputó 300 partidos y ganó 16 títulos. A su vez, asumió la conducción del conjunto profesional tras la salida de Rodolfo Arruabarrena desde marzo 2016 hasta diciembre de 2018

Allí, dirigió 117 partidos y se consagró bicampeón del fútbol argentino al ganar el Campeonato de Primera División 2017 y la Superliga 2018, aunque su ciclo quedó marcado por la derrota en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River en Madrid.