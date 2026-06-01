    • 1 de junio de 2026 - 11:42

    Oficial: Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca Juniors

    El club deberá buscar a un nuevo técnico.

    Úbeda dejó de ser el DT de Boca.

    Úbeda dejó de ser el DT de Boca.

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    Cuatro días después de la dura eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors, una comunicación que estaba al caer luego del flojísimo primer semestre del entrenador al frente del plantel.

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    Tras una reunión con el director deportivo Marcelo Delgado en el predio del club en Ezeiza, se confirmó que su contrato no será renovado. De esta manera, el Xeneize comenzará la búsqueda del reemplazante del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

    Después que asumió el cargo en octubre de 2025 tras el fallecimiento del último técnico campeón de América con el primer equipo, los números marcan que Úbeda dirigió a Boca en 32 partidos oficiales y terminó su ciclo con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra. El vínculo del ex marcador central, y el de Juvenal Rodríguez, finalizaba el 30 de junio de este año, y por ende no será renovado.

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