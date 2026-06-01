Oficial: Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca Juniors

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Cuatro días después de la dura eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors, una comunicación que estaba al caer luego del flojísimo primer semestre del entrenador al frente del plantel.

Tras una reunión con el director deportivo Marcelo Delgado en el predio del club en Ezeiza, se confirmó que su contrato no será renovado. De esta manera, el Xeneize comenzará la búsqueda del reemplazante del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.