Hispano y la Universidad Nacional de San Juan ganaron la Copa Italia

La Copa Italia reunió a trece clubes de cuatro provincias en las canchas del Club Ausonia y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Finalísima. Hispano se midió con Regatas en la definición masculina de la Copa Italia de Vóleibol de Ausonia.

La tercera edición de la Copa Italia de vóley concluyó en la provincia con la consagración del Club Hispano y la Universidad Nacional de San Juan . El certamen fue organizado por el Club Ausonia y los encuentros se disputaron en la institución organizadora y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

La competencia reunió a clubes de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén en ambas ramas. En la definición femenina, el equipo A de la Universidad Nacional de San Juan venció a ADC Neuquén. El podio de la Copa de Oro se completó con el conjunto B de la institución universitaria.

Por la rama masculina, el Club Hispano se quedó con el título tras vencer a Mendoza de Regatas por dos sets a uno. El tercer puesto del torneo quedó en manos de la Unión Vecinal de Trinidad. Una numerosa cantidad de público acompañó el desarrollo de los partidos definitorios.

COPA ITALIA GRANDE Este torneo regional ratifica el crecimiento en convocatoria y el nivel competitivo del vóley en toda la zona de Cuyo. La masiva concurrencia consolida esta competencia dentro del calendario anual y posiciona a la provincia en el plano nacional de este deporte. El certamen demuestra la capacidad organizativa local para citas multidisciplinarias.