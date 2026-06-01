    • 1 de junio de 2026 - 09:46

    Estudiantes goleó a Rosario Central y se aseguró el pase a octavos en la Copa Argentina

    El Pincha se impuso por 3-0 en el estadio Mario Alberto Kempes con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

    Estudiantes.

    Estudiantes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estudiantes mostró toda su contundencia y derrotó por 3-0 a Rosario Central en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar de ronda con una actuación sólida y efectiva en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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    El equipo platense golpeó rápido y abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo por intermedio de Guido Carrillo, que aprovechó una de las primeras situaciones claras para poner en ventaja al conjunto dirigido por Alexander Medina.

    Con el control del partido y mayor presencia en campo rival, Estudiantes amplió la diferencia a los 26 minutos. Tiago Palacios transformó en gol un penal y estableció el 2-0 que le dio tranquilidad al Pincha antes del descanso.

    En el complemento, Rosario Central intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado y eficaz. La situación se complicó aún más para el Canalla a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Ibarra vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez futbolistas.

    Ya en el tramo final del encuentro, Mikel Amondarain sentenció la historia a los 41 minutos del segundo tiempo con el tercer gol de la noche, coronando una victoria contundente para Estudiantes.

    Las estadísticas reflejaron un desarrollo parejo en la posesión de la pelota, con un 51% para Estudiantes y un 49% para Rosario Central. Sin embargo, la diferencia estuvo en la eficacia ofensiva: el Pincha registró 19 remates contra apenas 8 de su rival.

    Con este triunfo, Estudiantes se metió en la próxima instancia de la Copa Argentina y ratificó su buen momento futbolístico, mientras que Rosario Central quedó eliminado y deberá enfocarse en sus próximos compromisos.

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