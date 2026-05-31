Turismo Carretera: Chapur festejó en Córdoba, Tobías Martínez retrasado

El numeroso público que se hizo presente en el autódromo “Oscar Cabalén” en Córdoba, deliró con la victoria de Facundo Chapur (Torino NG) en la 6ª fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera . El carismático piloto local logró su 2ª victoria en 35 Finales en el TC y puso fin a una racha de 17 carreras sin triunfos. para Torino en la categoría.

En tanto el sanjuanino Tobías Martínez terminó retrasado en el puesto 18 de la final, a 52.230 del ganador de la competencia, tras las 30 vueltas.

La extensión de la longitud del alerón (pasó de 1400 a 1600 mm), beneficio que le otorgó la ACTC desde este fin de semana, permitió que la marca recuperara competitividad de la mano del piloto del Trotta Racing Team. El equipo comandado por Esteban Trotta es el único que ha logrado ganar con Torino en los últimos 3 años y medio en el Turismo Carretera, con la misma receta técnica: la dirección técnica de Maximiliano Juárez y los motores de Nicolás Fabris.

Chapur largó desde la 1ª fila en el Turismo Carretera y superó en la largada al “poleman” Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53) con una ajustada maniobra que definió en el primer tránsito por la curva 1. Si bien el piloto del Prestige Auto Racing Team nunca le dio respiro, no tuvo ninguna posibilidad concreta de intentar recuperar el liderazgo. La diferencia entre ambos al momento de recibir la bandera a cuadros fue de 1s085 al cabo de la primera Final del año sin auto de seguridad.

“Sabía que era en la largada, creo que (Fritzler) movió un poco mal y lo aprovechamos. Esta victoria es soñada y llega en un momento muy difícil. Se había hecho difícil incluso venir al ‘Cabalén’. A veces las cosas se ponen bravas pero vamos a seguir poniendo el pecho”, expresó Chapur en Campeones Radio y AM590 Continental.

TURISMO CARRETERA

Aunque Otto Fritzler consiguió el 1º podio del Mercedes-Benz CLE 53 en el Turismo Carretera, el piloto del Maquin Parts Racing no estaba feliz en los instantes posteriores a la Final. “No tenía nada para hacer, lo felicito a Facu (Chapur)… Fue una carrera a fondo, no sé si habrá visto desde afuera. Pusimos todo de principio a fin, al menos yo…”, señaló quien alcanzó su 3º podio en 50 Finales en TC y el primero que no lo tiene en el escalón más alto.

Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) completó el segundo podio multimarca de la temporada 2026. El arrecifeño, que había largado 3º, no pudo involucrarse en la lucha por el triunfo pero tuvo un gran ritmo y le sacó le sacó 13s956 a Germán Todino (Ford Mustang), que llegó 4º y logró su mejor resultado del año. “Estoy muy feliz. Tenía un gran auto y venía clasificando todas las vueltas. Estamos muy bien”, manifestó el piloto del Azar Motorsports.

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) igualó su labor más destacada del año (también había sido 5º en Centenario), mientras que Gaspar Chansard (Toyota Camry) consiguió su mejor resultado (6º) en 5 carreras en Turismo Carretera, por delante de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), el más encumbrado entre los 5 pilotos con 25 kilos de lastre. El santafesino del Giavedoni Sport, otro que llegó con lo justo a Córdoba en el aspecto presupuestario, tenía un 22º puesto como mejor resultado.

Luego de 4 fechas, el liderazgo en el campeonato cambió de manos. José Manuel Urcera (Toyota Camry), que terminó 12º luego de girar en la 6ª posición durante la primera mitad de la Final, desplazó de la cima a Jonatan Castellano (Dodge Challenger). El “Pinchito” llegó fuera del “top 10” por 1ª vez en la temporada (fue 23º, la misma posición desde la cual largó) y quedó 2º en el torneo, a 9 puntos de “Manu”.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 20 y 21 de junio en el autódromo de Rafaela, provincia de Santa Fe, junto al TC Pista.

Fuente: Campeones.