    • 31 de mayo de 2026 - 10:04

    Festejo fatal: un muerto, cientos de detenidos y decenas de heridos tras la consagración del PSG

    Los festejos por la consagración del equipo francés en la Champions League terminaron con graves incidentes en la capital de Francia. Un joven de 24 años murió, hubo 780 detenidos y más de 200 heridos, según informaron las autoridades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los festejos por la consagración del PSG en la Champions League terminaron marcados por graves incidentes en distintos puntos de París. Las autoridades francesas confirmaron hoy la muerte de un joven de 24 años y reportaron cientos de detenidos durante las celebraciones.

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    Según informó la Fiscalía de París, la víctima manejaba una moto y murió el sábado por la noche tras chocar contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

    El Ministerio del Interior informó que hubo 780 detenidos, de los cuales 457 quedaron bajo custodia policial. La cifra representa un aumento del 32% respecto de los arrestos registrados hace un año en celebraciones similares.

    Las autoridades también reportaron 57 policías heridos y 219 personas lesionadas durante los festejos, ocho de ellas de gravedad.

    Entre los episodios más graves se encuentra el atropello de varias personas por parte de un automóvil en una terraza del distrito X de París. El hecho dejó dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

    Violentos enfrentamientos entre hinchas antes de la final de la Champions League: hubo golpes, bengalas y corridas

    La previa de la final de la Champions League estuvo marcada por graves incidentes entre grupos de hinchas en Budapest. Los enfrentamientos incluyeron golpes, lanzamiento de proyectiles y el uso de bengalas.

    Según trascendió, las facciones involucradas habrían acordado encontrarse para enfrentarse antes del partido entre el PSG y el Arsenal. Los choques se produjeron en distintos sectores de la ciudad y obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.

    Miles de efectivos fueron destinados a tareas de prevención y control antes, durante y después de la final, aunque los enfrentamientos igualmente terminaron ocurriendo.

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