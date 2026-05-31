La temporada de pista está definida: 11 fechas, el Velódromo Vicente Chancay como escenario y un merecido homenaje

Después de una temporada de ciclismo de ruta de las más pobres de los últimos años, esta vez la pista pinta para romper esa estadistica. La Federación Ciclista Sanjuanina oficializó el cronograma de competencias de la temporada de pista que contará con 11 fechas entre julio y septiembre.

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La misma llevará el nombre -más que merecido-, de una persona que le dio mucho al ciclismo y que falleció hace unas semanas: será en homenaje a Don José Carlos Rufino.

El Velódromo Vicente Alejo Chancay será el escenario principal. El moderno recinto ubicado en Pocito volverá a convertirse en el centro de la actividad del ciclismo de pista provincial, albergando diez de las once competencias programadas. La única excepción será la octava fecha, prevista para el 6 de septiembre, cuya sede aún no fue confirmada.

Lo cierto es que la actividad comenzará el domingo 12 de julio con la primera fecha en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, mientras que la segunda jornada se disputará el sábado 25 de julio en el mismo escenario.

Durante agosto, la competencia tendrá cinco capítulos. La tercera fecha será el domingo 2 de agosto, la cuarta el domingo 9, la quinta el domingo 16, la sexta el viernes 21 y la séptima el domingo 30, todas en el velódromo pocitano.

La recta final del campeonato se desarrollará en septiembre. La octava fecha está prevista para el domingo 6 de septiembre y aún tiene sede a confirmar. Luego, el certamen regresará al Velódromo Vicente Alejo Chancay para la novena fecha, el domingo 13 de septiembre; la décima, el domingo 20; y la undécima y última jornada, el domingo 27 de septiembre.