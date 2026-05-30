    • 30 de mayo de 2026 - 20:03

    Minero y Colón Juniors avanzaron a semifinales del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina

    El Minero dio vuelta un partido complicado ante Alianza, mientras que Colón Juniors sorprendió a Unión. Este domingo se definirán los otros dos semifinalistas del campeonato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó a definir a sus protagonistas de la recta final y este sábado quedaron confirmados los dos primeros semifinalistas. Minero y Colón Junior superaron sus respectivos compromisos de cuartos de final y continúan en carrera por el título.

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    La jornada dejó emociones, remontadas y una sorpresa importante, en una instancia donde cada partido se juega como una final.

    Minero reaccionó a tiempo y eliminó a Alianza

    En cancha de Atenas, Minero protagonizó una de las grandes remontadas de los cuartos de final. El encuentro comenzó favorable para Alianza, que se puso en ventaja rápidamente gracias al gol de Gonzalo Avellaneda y parecía encaminar la clasificación.

    Sin embargo, el equipo minero mostró carácter y encontró a su figura en Carlos Méndez. El delantero apareció en el momento justo y, en apenas cinco minutos, marcó dos tantos que dieron vuelta el marcador y cambiaron por completo el desarrollo del encuentro.

    El 2-1 terminó siendo definitivo. Alianza no logró recuperarse del golpe y quedó eliminado, mientras que Minero celebró el pase a las semifinales y se ilusiona con seguir haciendo historia en el certamen.

    Colón dio el golpe ante Unión

    La otra clasificación de la tarde tuvo como escenario la cancha de Colón. Allí, el Merengue sorprendió a Unión y lo derrotó por 3-1 en un partido que controló durante gran parte de los 90 minutos.

    Agustín Castro abrió la cuenta para el local y Alejo Carrizo amplió la ventaja, permitiendo que Colón manejara el trámite con mayor tranquilidad. Más tarde, Leo Trozzi terminó de liquidar la historia con el tercer tanto para desatar el festejo de los hinchas.

    Con una actuación convincente, Colón dejó en el camino a uno de los equipos que llegaba con aspiraciones de pelear por el campeonato y se ganó un lugar entre los cuatro mejores del Apertura.

    Este domingo se completan los cuartos de final

    Con Minero y Colón ya instalados en semifinales, la instancia de cuartos de final continuará este domingo con dos encuentros decisivos.

    Desde las 16, 9 de Julio será local frente a San Lorenzo de Ullum, mientras que a partir de las 17 Sportivo Desamparados se medirá ante Sportivo Peñarol.

    De esos dos cruces surgirán los equipos que completarán el cuadro semifinal y mantendrán viva la ilusión de quedarse con el primer torneo oficial de la temporada en el fútbol sanjuanino.

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