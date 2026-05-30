Liga Sanjuanina de Fútbol: sin lista opositora, Juan Valiente continuará como presidente por dos años más

La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó formalmente la conformación de su nueva Mesa Directiva, que tendrá continuidad en los principales cargos y una modificación importante en el área económica de la institución.

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista "menos conocido", en una de las figuras del Mundial

Juan Valiente fue ratificado como presidente de la entidad madre del fútbol local y continuará al frente por un nuevo período de dos años. La continuidad de la actual conducción quedó confirmada en un proceso institucional en el que no se presentó lista opositora, por lo que la renovación dirigencial se dio sin competencia electoral.

El nuevo mandato mantendrá a Vicente Mancuso en el cargo de secretario, consolidando la estructura que viene acompañando la gestión de Valiente en la conducción de la Liga Sanjuanina.

La principal novedad pasa por la tesorería. Gerardo Iturrieta, actual presidente y dirigente del Club Atlético Colón Junior, será el tesorero. Se suma oficialmente a la Mesa Directiva para asumir el manejo financiero de la institución.

Iturrieta ocupará el lugar que venía desempeñando Mauricio Acosta, dirigente vinculado al Club Atlético Unión de Villa Krause, quien hasta el momento estaba a cargo del área económica.

Desde la casa madre del fútbol sanjuanino destacaron que la jornada realizada el viernes por la noche se desarrolló con normalidad y contó con la participación de los clubes afiliados a la Liga Sanjuanina, que acompañaron el proceso institucional.

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Además, remarcaron que todo el acto estuvo fiscalizado y validado por representantes de Personería Jurídica, organismo que supervisó el desarrollo de la asamblea para garantizar la transparencia y la legalidad del procedimiento.