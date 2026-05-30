    • 30 de mayo de 2026 - 09:10

    El Arsenal y el PSG se enfrentan en la apasionante final de la Champions League: a qué hora y cómo ver en vivo

    Los Gunners buscan consagrarse en este torneo por primera vez en su historia, mientras que los franceses buscan el bicampeonato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado se vivirá una fiesta del fútbol mundial: el Arsenal y el PSG se enfrentarán en la final de la Champions League. El partido tendrá lugar en Budapest a partir de las 13 (hora de la Argentina) y la expectativa de los fanáticos es muy grande.

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    El Arsenal y el PSG son dos de los mejores equipos del mundo y llegan con una gran actualidad, lo que los convierte en justos merecedores de estar en la final y a la espera de un gran partido.

    Esta será la primera vez que la final de la Champions se juegue en Budapest, capital de Hungría. El PSG buscará sumar su segundo trofeo en la competición luego de consagrarse en la pasada edición, mientras que el Arsenal buscará romper la maldición y quedarse con la copa por primera vez en su historia.

    Cómo llega el Arsenal

    El Arsenal llega en un gran momento luego de consagrarse campeón de la Premier League. En el plano internacional, el equipo de Mikel Arteta viene de dejar en el camino al Atlético de Madrid del Diego Simeone.

    Cómo llega el PSG

    El París Saint Germain también se consagró campeón en su liga: se quedó con la Ligue 1 con seis puntos de diferencia con el escolta. Dejó en el camino al Bayern Múnich en las semifinales en dos partidos apasionantes.

    Cómo ver la final de la Champions League

    La final de la Champions entre el Arsenal y el PSG se podrá ver por la pantalla de ESPN y Fox Sports. También se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.

    A qué hora es la final de la Champions

    El partido entre el Arsenal y el PSG por la final de la Champions se jugará este sábado a las 13 (hora de la Argentina).

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