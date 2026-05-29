Desafío Ruta 40: Seth Quintero dio el golpe final y Sanders no dejó dudas en las Motos en San Juan

Tras una expectante definición, el americano Seth Quintero y su copiloto Andrew Short ganaron en el Desafío Ruta 40 , con el Toyota Hilux de la división Autos Ultimate, logrando además el «1-2» para la escuadra que representa a Gazoo Racing y que se completó con el sudafricano Henk Lategan, quien encabezó la última etapa disputada en San Juan.

La disputa por el triunfo se mantuvo en vilo hasta el cierre de la jornada, ante una detención de Quintero en el Km.101 que lo relegó por un minuto en el cronometro ante el Dacia de Nasser Al Attiyah, quien por varios kilómetros después de la neutralización lideró la carrera hasta que debió también parar en el Km.276 y esto le insumió 1m31s de desventaja y con ello perdió la posibilidad encabezar la general, terminando el qatarí tercero.

Sébastien Loeb fue el cuarto, con el otro Dacia, y con esa posición sostiene el liderazgo en el campeonato mundial FIA de Rally Raid; en tanto, el mejor piloto argentino fue el mendocino Sebastián Halpern navegado por su comprovinciano Eduardo Pulenta Sagui, quien con el Mini terminó noveno a 1h05m de Quintero.

En su debut en Autos, Kevin Benavides concretó una interesante labor junto a Lisandro Sisterna con la Toyota de Overdrive, a pesar del retraso que los marginó del Top10 en el clasificador en donde se ubicaron 13º.

También es destacado lo de Lucio Álvarez, quien junto a Bernardo Graue, retornó a la elite del Rally Raid con otra Hilux asistida por SVR, culminando en el 17° puesto de la general.

STOCK: PETERHANSEL

Stéphane Peterhansel, ícono del Rally Dakar con 14 victorias (5 con motos y 9 con autos) consiguió vencer en la competencia argentina integrando la nueva categoría de vehículos de producción que impulsó la FIA para esta temporada,a bordo del Defender que tripuló con su compatriota francés Michael Metge, superando a sus compañeros de escuadra, el lituano Rokas Baciuska y la americana Sara Price.

EN MOTOS, SANDERS

El australiano dominó con su KTM en la última etapa que tuvo por epicentro a San Juan y con ello se impuso en la 3ª fecha del campeonato mundial; Luciano Benavides quedó cuarto. Victoria y además liderazgo en el campeonato mundial de Rally Raid FIM concretó en Argentina el australiano Daniel Sanders con la KTM de RallyGP, al imponerse en el Desafío Ruta 40 tercera fecha de la temporada 2026, y luego de encabezar la última etapa que se corrió en caminos sanjuaninos y culminó en el podio dentro del predio del Circuito Internacional San Juan – Villicum, en Albardón.

«Nunca gané aquí» había señalado Sanders en los momentos previos de la competencia que se centró en las provincias de San Juan y Mendoza, en donde se desempeñó con soltura por los diferentes suelos, logrando ganar en cuatro de las cinco etapas y cerrar esta prueba con una sólida ventaja (que la aseguró en el comienzo) de 12m09s sobre la Honda de Tosha Schareina (ganó en la cuarta jornada).

El podio sanjuanino se completó con el americano Ricky Brabec (Honda), quien terminó a más de 18 minutos y superando al salteño Luciano Benavides, quien con este resultado cede el liderazgo del campeonato mundial ante su compañero de equipo Sanders, tras arribar a 22m38s, por delante de Skyler Howes (Honda).

RALLY 2: VENTURA

Con casi tres minutos de ventaja, el portugués Martim Ventura (Honda) también celebró su bautismo triunfal en la división Rally2, escoltado por el eslovaco Toni Mulec (KTM) y el brasileño Bruno Crivilin (Honda), quienes se posicionaron por delante del español Alfredo Pellicer (KTM) y el americano Preston Campbell (Honda).