    • 28 de mayo de 2026 - 19:38

    El exfutbolista Patita Farías dejó el micro para disfrutar el Desafío R40 en Pedernal

    El ex-jugador de Unión vivió desde las lomas el paso de la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 por Pedernal.

    En familia. Maxi Farías disfrutó desde las lomas el paso del DR40 por Pedernal.

    En familia. Maxi Farías disfrutó desde las lomas el paso del DR40 por Pedernal.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Hacía rato que no se lo veía. Maximiliano Farías, aquel lateral muy parecido al Negro Ibarra, que brilló en Unión y que pasó por San Martín, no podía perderse el paso del Desafío Ruta 40 por Pedernal y hoy como chofer colectivos, el Patita aprovechó para armarse su asado y ver desde lo alto, lo que es rally.

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    'Hay que aprovechar. Por mis horarios y la agenda de trabajo en el colectivo, estoy mucho tiempo acá en Sarmiento y hoy no se podía dejar pasar la chance de ver el Desafío. Es muy especial. Lo que genera en la gente el rally es distinto. Yo fui futbolista y la pasión es otra en ese ambiente. Acá, uno ve como la gente se instala, espera, conversa y disfruta el paso de los competidores con un placer tremendo. Yo con mi familia decidimos vivirlo así. Disfrutando todo, desde hacer el fuego, hacer el asado y conformarnos con ver de cerca a estos mounstruos', remarco Maxi Farías, hoy en otro rol lejos del fútbol y de las canchas.

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