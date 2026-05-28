Los nueve campeones del mundo que se quedaron fuera de la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni hizo oficial la nómina de jugadores para el torneo, que comenzará el 11 de junio. Quiénes son los campeones del mundo en 2022 que no estarán.

Nueve serán los campeones del mundo que estuvieron en Qatar y que estarán ausentes en Estados Unidos.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026 y generó debate entre los hinchas. El entrenador esperó hasta el último momento y eligió a sus futbolistas. Hubo una gran novedad: nueve campeones del mundo en Qatar 2022 quedaron afuera.

En la prelista de 55 jugadores ya habían quedado desafectados Paulo Dybala, Alejandro “Papu” Gómez, Ángel Correa, Juan Foyth, Franco Armani y Ángel Di María. A estos nombres se sumaron Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Marcos Acuña, la baja de último momento en la Albiceleste.

A pesar de haber sido incluidos en la prelista, Pezzella y Rodríguez eran nombres que no parecían tener muchas chances de sumarse a la lista definitiva, teniendo en cuenta que hacía tiempo que no eran convocados.

La gran sorpresa fue la ausencia de Acuña, a quien Scaloni esperó hasta último momento.