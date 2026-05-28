    • 28 de mayo de 2026 - 19:52

    Los nueve campeones del mundo que se quedaron fuera de la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

    Lionel Scaloni hizo oficial la nómina de jugadores para el torneo, que comenzará el 11 de junio. Quiénes son los campeones del mundo en 2022 que no estarán.

    Nueve serán los campeones del mundo que estuvieron en Qatar y que estarán ausentes en Estados Unidos.&nbsp;

    Nueve serán los campeones del mundo que estuvieron en Qatar y que estarán ausentes en Estados Unidos. 

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    En la prelista de 55 jugadores ya habían quedado desafectados Paulo Dybala, Alejandro “Papu” Gómez, Ángel Correa, Juan Foyth, Franco Armani y Ángel Di María. A estos nombres se sumaron Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Marcos Acuña, la baja de último momento en la Albiceleste.

    A pesar de haber sido incluidos en la prelista, Pezzella y Rodríguez eran nombres que no parecían tener muchas chances de sumarse a la lista definitiva, teniendo en cuenta que hacía tiempo que no eran convocados.

    La gran sorpresa fue la ausencia de Acuña, a quien Scaloni esperó hasta último momento.

    La lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026

    1. Emiliano Martínez
    2. Gerónimo Rulli
    3. Juan Musso
    4. Nahuel Molina
    5. Gonzalo Montiel
    6. Cristian Romero
    7. Leonardo Balerdi
    8. Nicolás Otamendi
    9. Lisandro Martínez
    10. Facundo Medina
    11. Nicolás Tagliafico
    12. Leandro Paredes
    13. Rodrigo de Paul
    14. Alexis Mac Allister
    15. Enzo Fernández
    16. Exequiel Palacios
    17. Nico Paz
    18. Valentín Barco
    19. Giovani Lo Celso
    20. Thiago Almada
    21. Nicolás González
    22. Giuliano Simeone
    23. Lionel Messi
    24. Lautaro Martínez
    25. Julián Álvarez
    26. José López

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