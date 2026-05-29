A 13 días del Mundial, la mayoría de los sanjuaninos asegura que todavía no se vive el clima mundialista

Una encuesta de DIARIO DE CUYO reflejó que más del 64% de los lectores considera que aún no se percibe ambiente de Copa del Mundo en San Juan.

Argentina defenderá el título obtenido en Qatar pero para los sanjuaninos el clima mundialista no se siente en la provincia.

Faltan apenas 13 días para el inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos y, al menos por ahora, la pasión futbolera todavía no parece haber explotado en San Juan. Así lo reflejó una encuesta realizada por DIARIO DE CUYO entre sus lectores, donde la mayoría aseguró que aún no se vive el tradicional “clima mundialista”.

Ante la consulta “¿Percibís que ya hay clima de Mundial en San Juan?”, el 64,1% de los participantes respondió que no. En total, fueron 10.025 votos los que marcaron que todavía no sienten el entusiasmo característico que suele invadir calles, comercios y reuniones en la previa de una Copa del Mundo.

Por otro lado, el 35,9% de los lectores consideró que sí ya comenzó a respirarse ambiente mundialista en la provincia. Esa opción reunió 5.611 votos.

La encuesta reunió más de 15 mil participaciones y dejó en evidencia una sensación que se repite entre muchos fanáticos: a diferencia de otros mundiales, la cercanía del torneo todavía no logró despertar una fiebre futbolera masiva.

Entre las posibles razones aparecen el contexto económico, la distancia geográfica con la sede y también el hecho de que el certamen todavía no ingresó en su etapa más intensa de expectativa mediática.