    • 28 de mayo de 2026 - 21:48

    Enojo en Santa Fe: quién es el intendente que pidió licencia para ir al Mundial con sus amigos

    El jefe comunal de Funes solicitó el permiso formal al Concejo Deliberante para viajar a Estados Unidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Roly Santacroce, intendente de la ciudad santafesina de Funes, presentó en las últimas horas ante el Concejo Deliberante un pedido formal de licencia con un objetivo muy claro: viajar a alentar a la Selección Argentina junto a su grupo de amigos.

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    Lejos de ocultar los motivos, el jefe comunal defendió su decisión con una frase que rápidamente encendió el debate en medio de la crisis económica: “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”.

    Nacido en la provincia de Buenos Aires en 1967, Santacroce se radicó hace más de tres décadas en Funes, una pujante localidad santafesina ubicada a unos 16 kilómetros de Rosario.

    Su recorrido en la gestión pública comenzó en el año 2002. Antes de llegar al sillón municipal, se desempeñó como concejal de la ciudad en dos oportunidades. Gracias al voto popular, logró ganar la intendencia y actualmente transita su segundo mandato consecutivo.

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    En lo político, Santacroce es de origen peronista, aunque en el mapa actual de alianzas integra el espacio Provincias Unidas.

    Mientras la ciudad continúa su día a día y la política local asimila el debate por el “permiso mundialista” de su máxima autoridad, el intendente ya tiene las valijas listas para cumplir con su cábala futbolera cada cuatro años.

    Para Santacroce, este viaje no es una excepción, sino una costumbre religiosa que mantiene desde hace décadas. Según reveló en diálogo con Cadena 3, la edición de 2026 será su séptimo Mundial consecutivo.

    “Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, detalló con naturalidad el mandatario de 58 años, quien además precisó que su plan es presenciar los partidos de la Scaloneta durante la fase de grupos, aprovechando que un amigo que reside en territorio estadounidense ya los está esperando.

    Debido a que su ausencia superará los cinco días y contempla una salida al exterior, el intendente tuvo que realizar el trámite correspondiente ante las autoridades legislativas locales.

    Durante el período que dure su viaje, las riendas del municipio quedarán a cargo de Carlos Olmedo, el presidente del Concejo Deliberante. “Es lo que corresponde”, argumentó Santacroce respecto al procedimiento institucional.

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