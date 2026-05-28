Los ocho jugadores citados por Lionel Scaloni que jugarán su primer Mundial con la Selección argentina

En su segunda Copa del Mundo, Lionel Scaloni bajó notoriamente la cantidad de jugadores que disputarán por primera vez el certamen.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. Para esta edición, llamó la atención cómo el entrenador redujo la cantidad de futbolistas que disputarán por primera vez una Copa del Mundo con la Albiceleste.

En Qatar 2022 fueron 19 los jugadores que disputaron por primera vez un Mundial y muchos tuvieron un papel importante, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

Para esta edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo una base campeona del mundo y sumó ocho caras nuevas: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

González es el único que estuvo en la lista definitiva de Qatar 2022, pero quedó afuera a último momento por una lesión y fue reemplazado por Ángel Correa.

Lista de convocados para el Mundial 2026 de la Selección argentina Emiliano Martínez - Aston Villa Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella Juan Musso - Atlético de Madrid Gonzalo Montiel - River Plate Nahuel Molina - Atlético de Madrid Lisandro Martínez - Manchester United Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella Nicolás Otamendi - SL Benfica Cristian Romero - Tottenhman Hotspur Facundo Medina - Marsella Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon Leandro Paredes - Boca Juniors Rodrigo De Paul - Inter de Miami Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen Enzo Fernández - Chelsea Alexis Mac Allister - Liverpool Valentín Barco - Racing Estrasburgo Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié Nicolás Paz - Calcio Como 1907 Lionel Messi - Inter de Miami Thiago Almada - Atlético de Madrid Nicolás González - Atlético de Madrid Giuliano Simeone - Atlético de Madrid Julián Álvarez - Atlético de Madrid Lautaro Martínez - Internazionale de Milán José López - Palmeiras Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026 Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City