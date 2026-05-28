    • 28 de mayo de 2026 - 21:21

    Los ocho jugadores citados por Lionel Scaloni que jugarán su primer Mundial con la Selección argentina

    En su segunda Copa del Mundo, Lionel Scaloni bajó notoriamente la cantidad de jugadores que disputarán por primera vez el certamen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. Para esta edición, llamó la atención cómo el entrenador redujo la cantidad de futbolistas que disputarán por primera vez una Copa del Mundo con la Albiceleste.

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    En Qatar 2022 fueron 19 los jugadores que disputaron por primera vez un Mundial y muchos tuvieron un papel importante, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

    Para esta edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo una base campeona del mundo y sumó ocho caras nuevas: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

    González es el único que estuvo en la lista definitiva de Qatar 2022, pero quedó afuera a último momento por una lesión y fue reemplazado por Ángel Correa.

    Lista de convocados para el Mundial 2026 de la Selección argentina

    1. Emiliano Martínez - Aston Villa
    2. Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
    3. Juan Musso - Atlético de Madrid
    4. Gonzalo Montiel - River Plate
    5. Nahuel Molina - Atlético de Madrid
    6. Lisandro Martínez - Manchester United
    7. Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
    8. Nicolás Otamendi - SL Benfica
    9. Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
    10. Facundo Medina - Marsella
    11. Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
    12. Leandro Paredes - Boca Juniors
    13. Rodrigo De Paul - Inter de Miami
    14. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
    15. Enzo Fernández - Chelsea
    16. Alexis Mac Allister - Liverpool
    17. Valentín Barco - Racing Estrasburgo
    18. Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
    19. Nicolás Paz - Calcio Como 1907
    20. Lionel Messi - Inter de Miami
    21. Thiago Almada - Atlético de Madrid
    22. Nicolás González - Atlético de Madrid
    23. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
    24. Julián Álvarez - Atlético de Madrid
    25. Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
    26. José López - Palmeiras

    Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

    Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City

    Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas

    Sábado 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas

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