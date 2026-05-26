Los seis futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos de Argentina previos al Mundial 2026

A 16 días para el comienzo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni aún no confirmó la lista de 26 jugadores de la selección argentina , pero se filtraron cinco futbolistas que fueron citados para entrenar con el equipo y viajarían a Estados Unidos para los dos amistosos previos a la competencia ecuménica.

De acuerdo con lo informado por ESPN, Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez) y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) recibieron el llamado del cuerpo técnico albiceleste para estar con el equipo en los duelos preparatorios ante Honduras e Islandia antes del debut por la Copa del Mundo frente a Argelia, el 16 de junio, en Kansas City. Según detalló el periodista Diego Monroig, Capaldo es el único que tiene “chances ciertas” de meterse en la lista final de 26 apellidos para el certamen.

El detalle es que los primeros cinco apellidos podrían estar vinculados a los sparrings que tendrá Argentina, mientras que el caso de Capaldo llama la atención porque asoma para ser opción en el lateral derecho ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel . Por el momento, se desconoce el motivo del llamado de los seis jugadores.

Hay que tener presente que al igual que Capaldo, Beltrán y Aranda figuran en la lista preliminar de 55 que dio Scaloni, por lo que están habilitados a ser parte de la nómina final que deberá presentarse antes del fin de semana. Incluso se mencionó que el cuerpo técnico tiene considerado al arquero de River como el jugador 27 para el gran evento.

El reglamento de FIFA establece que las listas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás. En este contexto, el DT podría difundir una nómina extendida con más de 26 futbolistas para la gira previa con el fin de tener reservas disponibles ante posibles bajas por lesión y así evitar lo que sucedió en Qatar 2022, cuando debieron viajar de urgencia Ángel Correa y Thiago Almada ante los problemas de Joaquín Correa y Nicolás González.

Nicolás Capaldo se inició como futbolista en Boca Juniors y fue transferido en 2021 al Red Bull Salzburgo de Austria, donde disputó la Champions League y fue pieza clave. En 2025 dio un nuevo salto en su carrera al pasar al Hamburgo SV de la Bundesliga. El pampeano de 27 años, que puede desenvolverse en el mediocampo o la defensa, disputó 27 partidos en la temporada, con un gol y tres asistencias, totalizando 2130 minutos.

Por su lado, los otros que están en la nómina preliminar como Santiago Beltrán y Tomás Aranda se encuentran en el fútbol argentino sumando su primera temporada en la máximo nivel competitivo en River y Boca. Ambos han sido considerado como las revelaciones de los dos gigantes de la Argentina y lograron meterse en la lista previa del campeón del mundo. El arquero, de 21 años, reemplazó a Franco Armani y fue clave en el equipo del Chacho Coudet con grandes actuaciones en apenas 25 partidos oficiales. Por otra parte, el mediocampista ofensivo del Xeneize, que es considerado una de las joyas de las inferiores con 19 años, lleva 20 encuentros en Primera División, con un gol y dos asistencias.

Los otros jugadores del fútbol argentino que serían parte de los sparrings del equipo campeón mundial son Ignacio Ovando (18), defensor titular de Rosario Central que lleva disputados 27 partidos en el conjunto de Jorge Almirón. Joaquín Freitas (19), reemplazante de Sebastián Driussi en el equipo de Coudet, jugó 14 encuentros en la máxima categoría y marcó un gol. Por último, Simón Escobar es un lateral izquierdo de 16 años y debutó con Vélez en el empate 1-1 frente a Newell’s. El joven venía de ser capitán del seleccionado Sub 17 de Diego Placente y consagrarse subcampeón en el Sudamericano.