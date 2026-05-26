Iberoamericano Master en Perú: Oro y Bronce para Adriana Quiroga

La atleta sanjuanina Adriana Quiroga está compitiendo en el Master de Lima, Perú. El torneo finaliza este miércoles 27 de mayo.

Desde el 22 y hasta el 27 de mayo se disputa en Lima, Perú, el II Campeonato Iberoamericano Master de Atletismo . Su importancia se basa en la competencia de países de habla española y portuguesa donde compiten España, Portugal y países muy competitivos en atletismo, como Cuba, México, Brasil y Colombia .

En la capital peruana se encuentar participando la sanjuanina Adriana Quiroga , quien luego de los primeros días de competencia ha cosechado muy buenos resultados que arrojan un balance de tres medallas de oro y una de bronce, restando aún, un par de especialidades para competir.

Adriana ha competido en 80 metros con vallas, salto triple y pentalón y lanzamiento de disco, restando aún salto en alto.

“Competí en lanzamiento de disco, donde quedé en el tercer lugar, que es una de las pruebas que sumé porque no puede agregar las de pista, entonces sumé algunas pruebas de campo que no las tenía en la lista, al igual que salto en alto, en el que todavía no compito porque el torneo sigue esta semana. “Competí en lanzamiento de disco, donde quedé en el tercer lugar, que es una de las pruebas que sumé porque no puede agregar las de pista, entonces sumé algunas pruebas de campo que no las tenía en la lista, al igual que salto en alto, en el que todavía no compito porque el torneo sigue esta semana.

Las otras pruebas fueron salto triple, pentalón, que está conformado por 80 metros con vallas, lanzamiento de bala, salto en alto, salto en largo y 800 metros. Ahí mismo, cuando terminé 80 metros con vallas del pentatlón, inmediatamente volví a la partida después de una serie a los 80 metros con vallas de prueba individual.