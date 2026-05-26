Llega la mítica del MTB: La Nikizanga y el momento para una de las clásicas

Si hay carreras que se presentan solas por todo lo que representan en el mundo del MTB en San Juan, la Nikizanga se lleva todos los reflectores y este domingo, para despedir mayo se correrá la más clásica de todas con epicentro en la Difunta Correa.
Este domingo MTB del mejor, con epicentro en la Difunta Correa, el ciclismo de montaña de San Juan se viste de fiesta.
Si hay carreras que se presentan solas por todo lo que representan en el mundo del MTB en San Juan, la Nikizanga se lleva todos los reflectores y este domingo, para despedir mayo se correrá la más clásica de todas con epicentro en la Difunta Correa.
La prueba, válida por la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de MTB, tendrá como siempre las dos grandes categorías: Competitivo (62K) y Promocional (25K). Destacando que dentro de cada división de distancias existen múltiples categorías en Damas y Varones.
La Competitiva partirá desde el predio de la Difunta Correa y en esta edición, los bikers llegarán hasta los mismos puestos de Nikizanga, como modificación sustancial al encontrar la tranquera. Desde ahí, emprenderán regreso a Vallecito para el final de la prueba. En Competitivo estarán Juveniles, Sub 23, Elite, A1-A2, B1-B2, C1-C2, D Varones y E Bike Varones.
En la Promocional, la partida será en el ingreso al puesto de Nikizanga, sobre la Ruta 141 y desde ahí recorrerán los 25K hasta encontrar Vallecito. En esta distancia, las categorías en competencia son: Menores, Cadetes, D2 Varones, E1-E2 Varones, Promo A, Promo B y Promo C.
Las inscripciones -que tienen un costo de 50 mil pesos- están abiertas y se podrán realizar personalmente en los locales de Pro Bike, García Bike y Zona Fitness, recordando que también se pueden concretar en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcteUqYBMye772sQv_cosjZGJ4UJ2PXx6r76Yb4SvCrq6tw/viewform?usp=header
Una de las clásicas del MTB de San Juan promete una edición que desafía todos los límites. La Nikizanga no es cualquier cosa y el que sabe de ciclismo de montaña, la respeta.