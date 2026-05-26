Llega la mítica del MTB: La Nikizanga y el momento para una de las clásicas

Este domingo MTB del mejor, con epicentro en la Difunta Correa, el ciclismo de montaña de San Juan se viste de fiesta.

Desafiante. La Nikizanga no es para cualquiera y este domingo, en una nueva edición, ratifica su categoría.

Si hay carreras que se presentan solas por todo lo que representan en el mundo del MTB en San Juan, la Nikizanga se lleva todos los reflectores y este domingo, para despedir mayo se correrá la más clásica de todas con epicentro en la Difunta Correa.

La prueba, válida por la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de MTB, tendrá como siempre las dos grandes categorías: Competitivo (62K) y Promocional (25K). Destacando que dentro de cada división de distancias existen múltiples categorías en Damas y Varones.

La Competitiva partirá desde el predio de la Difunta Correa y en esta edición, los bikers llegarán hasta los mismos puestos de Nikizanga, como modificación sustancial al encontrar la tranquera. Desde ahí, emprenderán regreso a Vallecito para el final de la prueba. En Competitivo estarán Juveniles, Sub 23, Elite, A1-A2, B1-B2, C1-C2, D Varones y E Bike Varones.

CATEGORIA PROMOCIONAL En la Promocional, la partida será en el ingreso al puesto de Nikizanga, sobre la Ruta 141 y desde ahí recorrerán los 25K hasta encontrar Vallecito. En esta distancia, las categorías en competencia son: Menores, Cadetes, D2 Varones, E1-E2 Varones, Promo A, Promo B y Promo C.