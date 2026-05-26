Una muerte sacude el mundo Boca: el triste adiós a Fernando Gayoso

Hay nombres históricos dentro del futbol argentino que, a veces, no son los titulares del equipo ni el técnico. Fernando Gayoso es el ejemplo. Él era el alma, el trabajo y el resultado de largas jornadas de entrenamiento, que mutaban en laureles para todo un equipo. Este martes, su familia confirmó que falleció a los 55 años, luego de luchar durante varios años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Boca tuvo, durante varios años, una racha de arqueros “atajapenales” descomunal. Agustín Rossi y Sergio Romero son solo alguno de los nombres que fueron protagonistas de definiciones eternas, y que tenían a Gayoso detrás como formador inigualable.

El entrenador de arqueros fue diagnosticado con ELA hace un par de años. Esta situación lo había alejado de la Primera de Boca, un club que nunca dejó de brindarle seguimiento y apoyo durante su enfermedad.

“Se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida. Te amo y te voy a extrañar siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros . Descansá, campeón . Gracias por todo lo que le diste al futbol”, escribió su hijo Fran para confirmar la muerte de su padre.

También agradeció, a través de sus redes sociales, el trabajo de todos los médicos que estuvieron durante el tratamiento: “Agradezco a la doctora Ana María Panizza y al doctor Sergio Garzón”.

Gayoso trabajó en Vélez, Tigre, Nacional de Uruguay y Boca, donde tuvo su primera etapa entre 2014 y 2016. Luego estuvo en Racing hasta finales de 2019. Regresó a Boca con la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

A principios de este año, había perdido a su esposa Silvia: “30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas, riendo, llorando, pero siempre juntos, hoy me toca despedirte solo por un rato, nos vemos pronto, que descanses en Paz, te amo”, escribió Gayoso en sus redes para despedirla.

Su hijo Fran, al momento de confirmar la muerte de su papá, afirmó: “Ya estás con mamá, descansado en paz”.