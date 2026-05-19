Copa Libertadores: Boca sin margen de error se juega todo ante Cruzeiro

Boca , que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

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El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

De todas maneras, el "Xeneize" aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cruzeiro, por su parte, lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

En el Brasileirao, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

PROBABLES FORMACIONES

BOCA JUNIORS

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

CRUZEIRO

Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

Hora: 21:30.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

MAS LIBERTADORES

Rosario Central se enfrentará este martes con Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita prácticamente asegurarse la primera posición en el Grupo H. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito. El árbitro designado fue el brasilero Flavio de Souza, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Daniel Nobre.

Rosario Central, que es dirigido por Jorge Almirón, llega a este encuentro luego de recibir un duro golpe en el Torneo Apertura, donde fue eliminado en las semifinales tras caer por 1-0 en condición de visitante frente a River.

Por su lado, Platense visitará este martes a Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.