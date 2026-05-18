Buena cosecha para los runners sanjuaninos en una importante competencia de trail en Córdoba

Se disputó la séptima edición de Valhöll Ultra Trail en Villa General Belgrano, Córdoba . Este evento de trail running es reconocido por su recorrido técnico y desafiante a través de las sierras del Valle de Calamuchita, ofreciendo paisajes únicos con filos, senderos, bosques, ríos y cumbres. La legión de runners de San Juan fue gran protagonista.

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Como ya es una costumbre, varios runners sanjuaninos compitieron en una de las clásicas del trail a nivel nacional, logrando en algunos casos magníficos resultados, como el caso del cordobés radicado en San Juan, Brian Palacios , que se anotó un triunfo más, esta vez en 32K y del jachallero Yoel Giménez, quien se quedó con la victoria en 12K.

Las distancias fueron 50K, 35K, 21K y 12K en la carrera, nacida en 2019, que se ha consolidado como una de las más auténticas y disruptivas del país, atrayendo a corredores que buscan vivir una experiencia épica y conectar con la naturaleza.

En 35K, fue victoria de Brian Palacios (3h26m08s) que se impuso con comodidad, con una ventaja de 15m09s sobre su escolta, el cordobés Gabriel Barrera y Máximo Mercader (Córdoba), finalizó tercero a 16m50s.

Brian, vencedor entre 330 corredores, continúa con un altísimo nivel demostrado en los meses que van del año y que marcan una continuidad de lo muy bieno hecho en 2025. Hace apenas un par de semanas se había impuesto en 42K en Champa Ultra Trail, también en Córdoba y en 32K había comenzado l atemporada en marzo ganando la Ushuaia by UTMB.

El runner jachallero Yoel Giménez también tuvo una brillante actuación, ganando los 12K en 1h14m21s, aventajando a los puntanos Mayco Videla (2°) por 1m50s y Joaquín Pascale (3°) por 2m22s.

OTROS SANJUANINOS

Más sanjuaninos destacados: en 32K, en el top 50 encontramos a Enzo Paez finalizó 25° en la general y 14° en M30-39; Mario Nievas fue 9° en la categoría M40-49 y 32° en la general.

Entre las damas, en el puesto 60 de la general clasificó Daniel Maldonado, que fue 20ª en categoría M40-49.

En la distancia de 21K, entre las mejores 50, aparece con una excelente labor, Fernanda Solimano, que fue quinta en la general y ganadora en su categoría F18-29, escoltada en la categoría por Ana Álvarez (2ª en F18-29) y sexta en la general. En la misma distancia, Fernanda Sansó terminó 16ª en la general y cuarta en categoría F40-49.

Entre los mejores cincuenta corredores en la clasificación de 12K, además del ganador Yoel Giménez, se encuentra 21° Laureano Ávila, que fue sexto en categoría M18-29. Adan Avendaño clasificó 30° en la general y 12° en M30-39.