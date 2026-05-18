    • 18 de mayo de 2026 - 18:47

    Buena cosecha para los runners sanjuaninos en una importante competencia de trail en Córdoba

    La legión de runners de San Juan se destacó en la tradicional Valhöll Ultra Trail, Brian Palacios ganó en 35K y Joel Giménez en 12K.

    Imponente.&nbsp; La nueva edición del Valhöll Ultra Trail en Villa General Belgrano tuvo a San Juan como protagonista con dos victorias.

    Imponente.  La nueva edición del Valhöll Ultra Trail en Villa General Belgrano tuvo a San Juan como protagonista con dos victorias.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se disputó la séptima edición de Valhöll Ultra Trail en Villa General Belgrano, Córdoba . Este evento de trail running es reconocido por su recorrido técnico y desafiante a través de las sierras del Valle de Calamuchita, ofreciendo paisajes únicos con filos, senderos, bosques, ríos y cumbres. La legión de runners de San Juan fue gran protagonista.

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    Como ya es una costumbre, varios runners sanjuaninos compitieron en una de las clásicas del trail a nivel nacional, logrando en algunos casos magníficos resultados, como el caso del cordobés radicado en San Juan, Brian Palacios , que se anotó un triunfo más, esta vez en 32K y del jachallero Yoel Giménez, quien se quedó con la victoria en 12K.

    Las distancias fueron 50K, 35K, 21K y 12K en la carrera, nacida en 2019, que se ha consolidado como una de las más auténticas y disruptivas del país, atrayendo a corredores que buscan vivir una experiencia épica y conectar con la naturaleza.

    En 35K, fue victoria de Brian Palacios (3h26m08s) que se impuso con comodidad, con una ventaja de 15m09s sobre su escolta, el cordobés Gabriel Barrera y Máximo Mercader (Córdoba), finalizó tercero a 16m50s.

    Brian, vencedor entre 330 corredores, continúa con un altísimo nivel demostrado en los meses que van del año y que marcan una continuidad de lo muy bieno hecho en 2025. Hace apenas un par de semanas se había impuesto en 42K en Champa Ultra Trail, también en Córdoba y en 32K había comenzado l atemporada en marzo ganando la Ushuaia by UTMB.

    El runner jachallero Yoel Giménez también tuvo una brillante actuación, ganando los 12K en 1h14m21s, aventajando a los puntanos Mayco Videla (2°) por 1m50s y Joaquín Pascale (3°) por 2m22s.

    OTROS SANJUANINOS

    Más sanjuaninos destacados: en 32K, en el top 50 encontramos a Enzo Paez finalizó 25° en la general y 14° en M30-39; Mario Nievas fue 9° en la categoría M40-49 y 32° en la general.

    Entre las damas, en el puesto 60 de la general clasificó Daniel Maldonado, que fue 20ª en categoría M40-49.

    En la distancia de 21K, entre las mejores 50, aparece con una excelente labor, Fernanda Solimano, que fue quinta en la general y ganadora en su categoría F18-29, escoltada en la categoría por Ana Álvarez (2ª en F18-29) y sexta en la general. En la misma distancia, Fernanda Sansó terminó 16ª en la general y cuarta en categoría F40-49.

    Entre los mejores cincuenta corredores en la clasificación de 12K, además del ganador Yoel Giménez, se encuentra 21° Laureano Ávila, que fue sexto en categoría M18-29. Adan Avendaño clasificó 30° en la general y 12° en M30-39.

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