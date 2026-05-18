    • 18 de mayo de 2026 - 18:23

    Neymar vuelve a la selección de Brasil: fue convocado por el DT Carlo Ancelotti para jugar el Mundial 2026

    El DT dio los 26 convocados que estarán presentes en la Copa del Mundo, que comenzará en 20 días.

    Neymar en la selección de Brasil.

    Neymar en la selección de Brasil.

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    El entrenador Carlos Ancelotti presentó los 26 convocados de la Selección de Brasil para disputar el Mundial 2026, en donde se destaca la presencia de Neymar.

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    Desde que asumió como seleccionador, Ancelotti había evitado convocar al exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, dejando en claro que solo llevaría al Mundial a futbolistas que estuvieran “al 100%” desde lo físico. A último momento, el delantero del Santos se ganó un lugar y jugará su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

    “Fue muy difícil seleccionar a estos 26 jugadores”, admitió el entrenador en el evento en Río de Janeiro organizado especialmente para anunciar la lista. Y agregó: “Esta lista puede desarrollar un fútbol de calidad, con un espíritu colectivo extraordinario, con buena actitud, concentración y disciplina. No es la lista perfecta porque el equipo perfecto no existe”.

    “Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar ganar el Mundial”, sostuvo. “No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo. Sé que hay expectativas altas y eso da más motivación, eso es muy importante para prepararnos”.

    El DT reconoció que recibió “muchos consejos” a la hora de armar la lista. Nombró a periodistas, influencers y fanáticos entre quienes le pidieron nombres específicos para esta convocatoria.

    En la previa al Mundial, la selección de Brasil jugará dos amistosos. El primero será ante Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná y el restante se disputará el 6 de junio frente a Egipto en Cleveland, Ohio.

    Con cinco títulos, Brasil es la selección con más consagraciones de la historia en mundiales. Sin embargo, no se corona desde la edición de Corea-Japón 2002. Por eso, el gran objetivo de Ancelotti y sus jugadores será volver a llevar al equipo a lo más alto en el torneo que comenzará el próximo 11 de junio y que se extenderá hasta el 19 de julio.

    Los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

    Alisson - Liverpool

    Danilo - Flamengo

    Gabriel Magalhães - Arsenal

    Marquinhos - PSG

    Casemiro - Manchester United

    Alex Sandro - Flamengo

    Vinicius Junior - Real Madrid

    Bruno Guimarães - Newcastle

    Matheus Cunha - Manchester United

    Neymar - Santos

    Raphinha - Barcelona

    Ederson - Fenerbahce

    Thiago Silva - Porto

    Wesley - Roma

    Paquetá - Flamengo

    Douglas Santos - Zenit

    Gabriel Martinelli - Arsenal

    Rayan - Bournemouth

    Igor Thiago - Brentford

    Fabinho - Al-Ittihad

    Endrick - Olympique Lyon

    Hugo Souza - Corinthians

    Luiz Henrique - Zenit

    Bremer - Juventus

    Ibañez - Al-Ahli

    Léo Pereira - Flamengo

    El fixture de Brasil en el Mundial 2026

    Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

    • Brasil vs. Marruecos — 13 de junio, 19:00 (hora de Argentina)
    • Brasil vs. Haití — 19 de junio, 21:30 (hora de Argentina)
    • Escocia vs. Brasil — 24 de junio, 19:00 (hora de Argentina)

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