Martin Cisella y Erika Mingozzi se destacaron en el Rally Raid de Cerdeña

Cuando decidió dejar su San Juan hace ya varios años buscando respuestas y otro futuro laboral, Martín Cisella jamás imaginó que hoy sería protagonista del automovilismo italiano. Y este fin de semana en el mágico escenario de Cerdeña, Martín volvió a hacer podio en el Rally Raid italiano.

Al volante del potente Can-Am Maverick X3 South Racing, Cisella y Mingozzi se enfrentaron a una dura y selectiva carrera, logrando un extraordinario tercer puesto en la clasificación general entre casi 50 equipos participantes, además de un importante segundo puesto en su categoría.

El recorrido, caracterizado por un terreno accidentado, una navegación compleja y temperaturas extremas, puso a prueba tanto a los vehículos como a las duplas. La compenetración entre piloto y copiloto, combinada con una gestión de carrera inteligente, permitió a la dupla mantener un ritmo competitivo durante toda la competición, minimizando errores e imprevistos.

Este resultado confirma el valor del dúo Cisella-Mingozzi y el arduo trabajo que han realizado juntos, proporcionando un vehículo fiable y de alto rendimiento.

Luego del rendimiento en la exigente prueba del calendario italiano, el sanjuanino Martin Cisella mostró sus sensaciones: “Estamos muy satisfechos con el resultado. Fue una carrera dura, con tramos especiales muy técnicos. El Can-Am se comportó muy bien y pudimos mantener un ritmo constante. El tercer puesto en la general, entre tantos participantes, es un logro significativo.”

Su copiloto, Erika Mingozzi también remarcó la calidad de la prueba: “Cerdeña siempre supone un reto desde el punto de vista de la navegación. Trabajamos muy bien juntos y este resultado recompensa nuestro esfuerzo. Estamos listos para continuar por este camino.”

Tras el Rally Raid de Cerdeña, la atención de la dupla ya está puesta en el próximo gran evento internacional: el equipo competirá en la Baja de Italia, una carrera puntuable para el Campeonato Mundial FIA de Baja Cross-Country, que se celebrará del 25 al 28 de junio en Pordenone.

Un desafío de primer nivel, donde Cisella y Mingozzi intentarán confirmar su posición entre los principales aspirantes.