    • 18 de mayo de 2026 - 12:39

    San Juan estará presente en el Torneo de TIro Caudillos Riojanos

    La delegación de tiradores de San Juan será protagonista del certamen que se realizará del 22 al 24 de mayo en el Tiro Federal de La Rioja.

    Visitante. La delegación del Tiro Federal San Juan estará compitiendo en el Torneo Caudillos Riojanos.

    Visitante. La delegación del Tiro Federal San Juan estará compitiendo en el Torneo Caudillos Riojanos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana del 22 al 24 de mayo se disputará la 26ª edición del Torneo Caudillos Riojanos en las instalaciones del Tiro Federal de La Rioja, donde estará presente la selección sanjuanina. El equipo del Tiro Federal de San Juan estará conformado por Ignacio Grígolo , Lara Mendez , Elías Tello y Mario RIveros en sus respectivas modalidades.

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    El torneo, de carácter nacional, contará con la participación de 150 tiradores de distintas provincias argentinas, a las que se sumará una delegación de Chile.

    Los tiradores sanjuaninos vienen participando con continuidad en torneos nacionales, como fue el caso del Torneo Apertura disputado en marzo en Buenos Aires y el Torneo Vendimia en Mendoza en abril.

    CRONOGRAMA DE TIRO

    Viernes 22 de mayo – 14 a 17 horas: 25 metros pistola standard; 10 metros rifle aire mixto; 10 metros final rifle aire mixto; 10 metros pistola de aire mixto; 10 metros final pistol de aire mixto.

    Sábado 23 mayo – 9 a 19:30 horas: habrá tres tandas de 10 metros de rifle de aire; tres tandas de 10 metros pistola de aire; dos tandas de 50 metros rifle M.A. tendido; 25 metros fuego central; 50 metros rifle 3 X 10 M.A.; 10 metros final rifle de aire; 25 metros pistola militar 45 ACP; 50 metros rifle tendido miras telescópicas; 10 metros final pistola de aire.

    Domingo 24 de mayo – 9 a 14 horas: 25 metros pistola deportiva; dos tandas de 50 metros rifle 3 X 20; 50metros pistola libre open; dos tandas de 10 metros Rifle de quiebre; dos tandas de 50 metros rifle tendido open.

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