    • 18 de mayo de 2026 - 11:49

    Por primera vez, San Juan será sede del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial

    El evento se desarrollará del 6 al 9 de agosto, en San Juan, con la participación de más de 1.000 estudiantes de todo el país.

    El Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial se realizará en San Juan en el mes de agosto.

    El Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial se realizará en San Juan en el mes de agosto.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    La provincia de San Juan se convertirá en el epicentro de la innovación y la formación tecnológica del país. Del 6 al 9 de agosto de 2026, el imponente Velódromo Vicente Chancay albergará, por primera vez, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII).

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    Este prestigioso evento de carácter federal reunirá a más de 1.000 estudiantes de toda la Argentina y delegaciones internacionales, transformándose en una oportunidad histórica para potenciar el networking, el intercambio académico y el debate sobre el futuro de las industrias. El congreso cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el correspondiente aval académico institucional.

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    Miles de estudiantes universitarios participan cada a&ntilde;o en el Congreso de Estudiantes de Ingenier&iacute;a Industrial que, este a&ntilde;o, ser&aacute; en San Juan.

    Miles de estudiantes universitarios participan cada año en el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial que, este año, será en San Juan.

    La industria que viene, eje del congreso en San Juan

    El CAEII 2026 pondrá el foco en las temáticas estratégicas que hoy marcan la agenda global y regional, con un fuerte arraigo en el potencial de la provincia anfitriona. Los cuatro ejes centrales serán:

    • Minería e innovación: un sector clave para el desarrollo sanjuanino y la transición tecnológica.
    • Energía del futuro: debates y soluciones orientadas a la sustentabilidad y las energías limpias.
    • Creatividad e incertidumbre: herramientas y habilidades blandas para liderar en entornos cambiantes.
    • Inteligencia artificial e industrias inteligentes: la transformación digital y la automatización aplicadas a los procesos productivos.

    Cuatro días de formación y vinculación técnica

    Para abordar estos ejes, la organización ha diseñado una agenda intensiva que combina la teoría académica con la práctica profesional. Los asistentes podrán participar de:

    • Charlas magistrales a cargo de referentes del sector.
    • Talleres prácticos para la resolución de problemáticas reales.
    • Visitas técnicas a industrias y proyectos estratégicos de la región.
    • Una destacada Feria de empresas para conectar el talento joven con el mundo laboral.
    • Espacios de networking y recreación para estrechar lazos entre las delegaciones.

    Entradas e información

    La organización del evento confirmó que la venta de entradas comenzará el próximo 1 de junio. Al tratarse de un evento de magnitud internacional y con cupos limitados por las actividades prácticas, se espera una alta demanda de la comunidad estudiantil de todo el país.

    Para conocer más detalles sobre el cronograma, aranceles y modalidades de inscripción, los interesados pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales del evento a través de la cuenta de Instagram @caeii_oficial.

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