Por primera vez, San Juan será sede del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial

La provincia de San Juan se convertirá en el epicentro de la innovación y la formación tecnológica del país. Del 6 al 9 de agosto de 2026, el imponente Velódromo Vicente Chancay albergará, por primera vez, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII).
Este prestigioso evento de carácter federal reunirá a más de 1.000 estudiantes de toda la Argentina y delegaciones internacionales, transformándose en una oportunidad histórica para potenciar el networking, el intercambio académico y el debate sobre el futuro de las industrias. El congreso cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el correspondiente aval académico institucional.
La industria que viene, eje del congreso en San Juan
El CAEII 2026 pondrá el foco en las temáticas estratégicas que hoy marcan la agenda global y regional, con un fuerte arraigo en el potencial de la provincia anfitriona. Los cuatro ejes centrales serán:
- Minería e innovación: un sector clave para el desarrollo sanjuanino y la transición tecnológica.
- Energía del futuro: debates y soluciones orientadas a la sustentabilidad y las energías limpias.
- Creatividad e incertidumbre: herramientas y habilidades blandas para liderar en entornos cambiantes.
- Inteligencia artificial e industrias inteligentes: la transformación digital y la automatización aplicadas a los procesos productivos.
Cuatro días de formación y vinculación técnica
Para abordar estos ejes, la organización ha diseñado una agenda intensiva que combina la teoría académica con la práctica profesional. Los asistentes podrán participar de:
- Charlas magistrales a cargo de referentes del sector.
- Talleres prácticos para la resolución de problemáticas reales.
- Visitas técnicas a industrias y proyectos estratégicos de la región.
- Una destacada Feria de empresas para conectar el talento joven con el mundo laboral.
- Espacios de networking y recreación para estrechar lazos entre las delegaciones.
Entradas e información
La organización del evento confirmó que la venta de entradas comenzará el próximo 1 de junio. Al tratarse de un evento de magnitud internacional y con cupos limitados por las actividades prácticas, se espera una alta demanda de la comunidad estudiantil de todo el país.
Para conocer más detalles sobre el cronograma, aranceles y modalidades de inscripción, los interesados pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales del evento a través de la cuenta de Instagram @caeii_oficial.