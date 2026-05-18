Se lanzó el programa Garrafa Hogar 2026 en San Juan: el cronograma para esta semana

Una vez más, el Gobierno de San Juan pone en marcha el programa Garrafa Hogar , para llegar a las familias sanjuaninas y brindarles este beneficio. Esta iniciativa tiene dos puntos importantes. Por un lado, brindar un precio muy inferior al de mercado para que los usuarios puedan acceder a este producto básico indispensable y pasar un mejor invierno. Por otro lado, entregar garrafas seguras que cumplan con todas las medidas de seguridad, evitando accidentes fatales.

Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en San Juan

Golpe al narcomenudeo en San Juan: cayó un kiosco de drogas y secuestraron cocaína lista para vender

Como cada año, Garrafa Hogar llegará a todos los departamentos de la provincia con distintos operativos. Para 2026 se van a incorporar nuevas localidades, para que los lugares anegados o de difícil acceso puedan tener este servicio.

Los precios de Garrafa Hogar son: garrafa de 10 kg a $20.000 y garrafa de 15 kg a $30.000. Cabe aclarar que el precio en la calle suele ser de $30.000 a $40.000 para garrafas de 10 kg, mientas que las garrafas de 15 kg están entre los $52.000 a $62.000. Además, en los departamentos alejados el precio de la garrafa de 10 kg está sobre los $33.000 y el de la garrafa de 15 kg sobre los $48.000

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana en el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el ministro Fernández celebró un nuevo año de "un programa con el que está comprometido el gobernador Marcelo Orrego porque brinda una solución a las familias sanjuaninas en los diecinueve departamentos de nuestra provincia".

Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, destacó las normas de seguridad de este programa. "Son garrafas que vienen presintadas y cumplen con distintos protocolos garantizados por el proveedor", resaltó Martín.

Además, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, anunció las primeras fechas de operativos de Garrafa Hogar 2026.

Mañana, martes 19 de mayo, se visitará el departamento Rivadavia. De 9 a 11 horas en la Comuna Marquesado (avenida Libertador 7378 oeste) y de 11:30 a 13:30 horas en la plaza del Barrio Puesta del Sol (La Bebida).

El miércoles 20 de mayo Garrafa Hogar llegará a Valle Fértil. A las 8:30 horas en la Plaza Chucuma, a las 9:30 horas en Suma Astica, a las 11:50 horas en la plaza de Usno y a las 13:30 horas en las oficinas del Parque Ischigualasto, ubicadas en calle Mitre entre Mendoza y General Acha (Villa San Agustín)

Ese mismo día, el operativo también estará en el departamento Chimbas. De 9 a 10 horas en la Unión Vecinal Villa El Salvador, de 10:30 a 11:30 horas en el Lote Hogar N°15 (calle Marcial Quiroga 851) y de 12 a 13 horas en el Loteo API 2 (Casa N 16).

El jueves 21 Garrafa Hogar estará en Calingasta. De 9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (avenida Argentina s/n, Villa Calingasta), de 10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías), de 11:30 a 12 horas en la plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense) y de 12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y avenida Presidente Roca, Barreal)

Ese mismo día también habrá operativo en 9 de Julio. De 9 a 10 horas en la Plaza Rosa Mística de Alto de Sierra, de 10:30 a 11:30 horas en la Plaza Fiorito y de 12 a 13 horas en la plaza de Las Chacritas.

El viernes 22 de mayo Garrafa Hogar llegará a Iglesia. De 10 a 11 horas en la Unión Vecinal de Rodeo (calle Santo Domingo), de 11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores) y de 13 a 14 horas en el Obrador Municipal de Villa Iglesia.

Ese mismo día el operativo también estará presente en Santa Lucía. De 9 a 11 horas en la Unión Vecinal San Judas Tadeo (calle Ricardo Gutiérrez, Lote 7, Manzana A) y de 11:30 a 13:30 horas en el SUM de Villa Alba (calles Hermes Quijada y Cordillera de los Andes).