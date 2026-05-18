    • 18 de mayo de 2026 - 09:44

    San Juan Rugby Club se quedó con el subcampeonato de la Superliga de Hockey sobre Césped

    Las sanjuaninas hicieron un gran torneo en Rosario, llegaron invictas a la final y pelearon hasta el último minuto ante Universitario de Córdoba para quedarse con un histórico subcampeonato nacional.

    San Juan Rugby Club.

    San Juan Rugby Club.

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    San Juan Rugby Club cerró una destacada participación en la Superliga de Hockey sobre Césped disputada en Rosario al quedarse con el subcampeonato nacional, tras caer en la final por 2 a 1 frente a Universitario de Córdoba.

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    El encuentro decisivo tuvo todos los condimentos de una final entre dos de los mejores equipos del torneo. El conjunto cordobés logró abrir el marcador a través de Sofía Agustina Oliver Arias y luego amplió la diferencia con un tanto de Lucía Fornari.

    Las sanjuaninas no bajaron los brazos y lucharon hasta el final. En el último cuarto, Martina Guimaraes Videla descontó para San Juan Rugby Club y renovó la ilusión de llegar al empate para forzar la definición por penales. Sin embargo, el tiempo reglamentario llegó a su fin y Universitario de Córdoba terminó celebrando el título.

    El recorrido del equipo sanjuanino hacia la final fue sólido desde el comienzo del certamen. En el debut empató 1 a 1 justamente ante Universitario de Córdoba, luego consiguió una importante victoria por 2 a 1 frente a Universitario de Tucumán y cerró la fase de grupos con un triunfo por 1 a 0 ante Provincial de Rosario.

    En semifinales, San Juan Rugby Club igualó 1 a 1 con Universitario de Bahía Blanca y logró el pase a la final tras imponerse 2 a 1 en la definición por penales.

    En la tabla final del campeonato, el podio quedó conformado por Universitario de Córdoba como campeón, San Juan Rugby Club como subcampeón y Universitario de Bahía Blanca en el tercer puesto. Más atrás finalizaron Independiente, Provincial, Universitario, Gimnasia y Tiro A y Santa Fe Rugby Club.

    En el plano individual, la sanjuanina mejor ubicada entre las goleadoras fue Catalina Castro Gimeno, con dos tantos, mientras que la máxima anotadora del torneo fue Camila Sultano, jugadora de Provincial, con tres conquistas.

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