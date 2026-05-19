    • 19 de mayo de 2026 - 06:44

    Torneo Apertura: Peñarol se juega el resto con Sportivo Desamparados

    Este martes se completa la fecha 16 del Torneo Apertura y el Bohemio necesita un triunfo para soñar con la clasificación.

    Necesidades. Peñarol será local de Desamparados por el Torneo Apertura obligado a una victoria. PH:Nuestro Fútbol.

    Necesidades. Peñarol será local de Desamparados por el Torneo Apertura obligado a una victoria. PH:Nuestro Fútbol.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    No será un martes más para el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y es que después de la postergación por la definición del representante al Regional Amateur, uno de los juegos de este día será decisivo al menos para cuatro equipos en la pelea por clasificar.

    Leé además

    Todo Belgrano festeja la clasificación a la final. Gentileza Olé. 

    Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura
    Facundo Colidio le dio el único gol del partido a River de penal.

    Con gol de Colidio de penal, River Plate le ganó a Rosario Central 1-0 y jugará la final del Apertura

    Desde las 16,30 en el estadio Ramón Pablo Rojas, Sportivo Peñarol será local en Chimbas de Sportivo Desamparados sabiendo que necesitará ganar para sostener sus pretensiones de entrar en Cuartos de Final. El Bohemio tiene 22 unidades y quedó a tres puntos de FC López Peláez que suma 25 y hoy estaría adentro de los 8 clasificados. Para Peñarol, es ganar, llegar a los 25 puntos y afrontar la última fecha con chances concretas.

    Enfrente estará el excelente presente de Sportivo Desamparados que viene de clasificar al Regional, que es líder cómodo del Torneo Apertura e invicto. Un rival con todas las letras para Peñarol.

    LA CLASIFICACION

    En la pelea por clasificar ya hay seis adentro: Desamparados, Minero, Colón, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum. Atlético Alianza no está confirmado aún con 27 puntos y a solo dos unidades de López Peláez, esperando también lo que haga Peñarol aunque en la última fecha, el Lechuzo visitará al Tonelero en Alto de Sierra y con un empate podría meterse.

    Para abajo, peleando por la octava plaza se anota López Peláez con 25, luego aparecen Trinidad y Atenas con 22, además de Peñarol que tiene un partido menos. En la última, el Bohemio visitará a Rivadavia en La Bebida. Mientras que Atenas será visita del Atlético Minero. Finalmente, el otro involucrado que es Trinidad será local de Colón Junior.

    Precisamente este martes, el Merengue ya clasificado que viene de quedarse sin Regional, será local en la calle Sargento Cabral de Defensores de Argentinos, completando el panorama de la apasionante definición del Torneo Apertura local.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Goleadores. En el Este, Sportivo 9 de Julio fue demoledor ante Viila Ibañez. En el Torneo Apertura la pelea por los Cuartos de Final es apasionante.

    Torneo Apertura: López Peláez dio un paso grande y 9 de Julio no perdonó

    River es el gran favorito de los sanjuaninos.

    Los sanjuaninos no tienen dudas: River saldrá campeón del Apertura, según un sondeo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol designó a los árbitros para esta fecha. 

    Están los árbitros para la penúltima fecha del Torneo Apertura que encaminará a los clasificados a Play Off

    Se define el Torneo Apertura de la Liga Porfesional de Fútbol.

    Semifinales Apertura LPF: River vs Central y Argentinos vs Belgrano, con horarios confirmados