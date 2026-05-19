Torneo Apertura: Peñarol se juega el resto con Sportivo Desamparados

Este martes se completa la fecha 16 del Torneo Apertura y el Bohemio necesita un triunfo para soñar con la clasificación.

Necesidades. Peñarol será local de Desamparados por el Torneo Apertura obligado a una victoria. PH:Nuestro Fútbol.

No será un martes más para el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y es que después de la postergación por la definición del representante al Regional Amateur, uno de los juegos de este día será decisivo al menos para cuatro equipos en la pelea por clasificar.

Desde las 16,30 en el estadio Ramón Pablo Rojas, Sportivo Peñarol será local en Chimbas de Sportivo Desamparados sabiendo que necesitará ganar para sostener sus pretensiones de entrar en Cuartos de Final. El Bohemio tiene 22 unidades y quedó a tres puntos de FC López Peláez que suma 25 y hoy estaría adentro de los 8 clasificados. Para Peñarol, es ganar, llegar a los 25 puntos y afrontar la última fecha con chances concretas.

Enfrente estará el excelente presente de Sportivo Desamparados que viene de clasificar al Regional, que es líder cómodo del Torneo Apertura e invicto. Un rival con todas las letras para Peñarol.

LA CLASIFICACION En la pelea por clasificar ya hay seis adentro: Desamparados, Minero, Colón, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum. Atlético Alianza no está confirmado aún con 27 puntos y a solo dos unidades de López Peláez, esperando también lo que haga Peñarol aunque en la última fecha, el Lechuzo visitará al Tonelero en Alto de Sierra y con un empate podría meterse.

Para abajo, peleando por la octava plaza se anota López Peláez con 25, luego aparecen Trinidad y Atenas con 22, además de Peñarol que tiene un partido menos. En la última, el Bohemio visitará a Rivadavia en La Bebida. Mientras que Atenas será visita del Atlético Minero. Finalmente, el otro involucrado que es Trinidad será local de Colón Junior.