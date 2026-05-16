Con gol de Colidio de penal, River Plate le ganó a Rosario Central 1-0 y jugará la final del Apertura

River Plate derrotó 1-0 a Rosario Central en el Estadio Monumental y se clasificó a la final del Torneo Apertura , en una semifinal marcada por la intensidad, las lesiones y un cierre cargado de suspenso.

El presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: "Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta"

El único gol de la noche llegó a los 16 minutos del segundo tiempo. Luego de una infracción del arquero Jeremías Ledesma sobre Joaquín Freitas dentro del área, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal para el conjunto de Núñez. Facundo Colidio se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso al palo derecho, puso el 1-0 definitivo para desatar la fiesta en el Monumental.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro. River manejó la posesión, presionó alto y generó las situaciones más claras, aunque sufrió varios contratiempos físicos. Incluso en el primer tiempo, Gonzalo Montiel tuvo la chance de adelantar al Millonario a través de un penal, que finalmente atajó Ledesma.

Antes del gol, Rosario Central tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Un remate de Pol Fernández se desvió en Lautaro Rivero y, entre el palo y una gran reacción de Santiago Beltrán, el Millonario logró mantener el cero.

Tras quedar en desventaja, el Canalla reaccionó y empujó a River contra su arco en el tramo final. Ángel Di María estuvo cerca del empate con un centro venenoso que pegó en el palo y Alejo Véliz aportó peligro en los últimos minutos, aunque el conjunto rosarino no logró quebrar la resistencia defensiva local.

El cierre del partido estuvo marcado por el dramatismo. Rosario Central llenó el área de centros en busca del empate, mientras River resistió con oficio y sacrificio. Incluso, Lautaro Rivero terminó ensangrentado tras recibir una patada involuntaria de Enzo Copetti en el rostro.

El saldo negativo para el MIllonario fueron las lesiones. En el primer tiempo, Sebastián Driussi salió por un golpe en la rodilla que generó preocupación entre el cuerpo técnico y los hinchas. En principio sería un esguince fuerte, pero en la semana le harán estudios al delantero para determinar el grado de la lesión. Por otro lado, Montiel salió en el entretiempo por molestias y Aníbal Moreno también debió abandonar el campo en el complemento entre lágrimas también por un dolor en la rodilla.

Con este triunfo, River Plate selló su pase a la gran final del Torneo Apertura y buscará un nuevo título en el fútbol argentino ante el ganador de la otra semifinal a disputarse este domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.