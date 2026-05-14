La AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del partido entre River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura.

El Torneo Apertura entre en etapas de definición el próximo fin de semana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al equipo arbitral que impartirá justicia en los cruces de semifinales entre River Plate-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano.

El sábado 16 de mayo, en el estadio Monumental, el River del Chacho Coudet se enfrentará al Rosario Central de Jorge Almirón con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la conducción de Silvio Trucco en el VAR.

En tanto que el domingo 17/5, desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, el Bicho será local ante el Pirata con Nazareno Arasa como árbitro principal. Estará en el VAR Lucas Novelli.

Estas designaciones se dieron a conocer en el medio de una fuerte polémica por los fallos arbitrales que se dieron en los cruces de cuartos de final, especialmente en el duelo que Rosario Central le ganó 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Tras el partido, el presidente de la Academia, Diego Milito, expresó que se sintió “robado” y que el fútbol argentino “no da para más” al considerar que Darío Herrera perjudicó a su equipo tras expulsar a Maravilla Martínez y Marco Di Césare.

Además, Ángel Di María salió al cruce del directivo y ex futbolista al realizar un extenso posteo en redes sociales para dar su mirada acerca de las acusaciones contra su equipo por ser “favorecido” por los árbitros durante el campeonato. “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Caretas. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no?”, escribió Fideo. Y fue más directo aún: “Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.