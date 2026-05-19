Antes de su mundial número 18, Enrique Macaya Márquez fue homenajeado en los Martín Fierro a los 91 años

El histórico periodista y comentarista deportivo, Enrique Macaya Márquez, fue homenajeado con un Martín Fierro por su trayectoria, en la previa de lo que será, a los 91 años, su mundial número 18.

Macaya Márquez fue distinguido desde el escenario por los periodistas Sebastián "El Pollo" Vignolo, Diego Latorre, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. Recibió la distinción junto a su familia de las manos del integrante del Grupo América, Juan Cruz Ávila, hijo de Carlos Ávila, creador de Torneos y Competencias (TyC).

El comentarista se refirió sin nombrarlo explícitamente al programa Fútbol de Primera que se volvió popular en la casa de los argentinos con su presencia. "En un prólogo de uno de mis libros, yo pongo la dedicatoria a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Todos los domingos que ustedes la pasaron entretenidos, y que yo también la pasé entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo. De entregarle a ustedes lo más original pero lo más sano", señaló.

El comentarista se refirió sin nombrarlo explícitamente al programa Fútbol de Primera que se volvió popular en la casa de los argentinos con su presencia. "En un prólogo de uno de mis libros, yo pongo la dedicatoria a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Todos los domingos que ustedes la pasaron entretenidos, y que yo también la pasé entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo. De entregarle a ustedes lo más original pero lo más sano", señaló.

Sobre ese programa, producido por TyC, reivindicó: "Uno necesita el apoyo de distintas empresas, yo tuve mucha suerte. En algún momento, apareció la figura del negro (Claudio) Ávila, de (José) Pepe Santoro... cuando trataron de incursionar con el fútbol. Por esos raros fenómenos, me dejaron a mí desarrollar prácticamente una vida dentro del deporte, fueron mi sostén, fueron mi aliento. Hay que estarles agradecidos a aquellos que nos permiten abrir diferentes caminos".

“Ustedes deben imaginar la cantidad de minutos que he invertido pensando cómo iba a hacer el discurso de agradecimiento. Y digo de agradecimiento porque esto no tiene la expectativa de la pelea, de la sana pelea y competencia por demostrar que ustedes consideran que determinado lapso ha sido el mejor”, empezó Macaya Márquez.

“Hoy me han buscado, me han señalado y me están recompensando con un regalo que puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil y no es tan sencillo. Tenía que hacer una nómina de lo que no me iba a olvidar. Denlo por hecho, me lo olvidé”, dijo entre risas.

Luego citó uno de sus libros: “Ahí pongo una dedicatoria a mi viuda y a mis huérfanos de todos los domingos. Esto es lo que expongo todos los domingos, los que pasaron ustedes entretenidos y que yo también los pasé muy entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo y de alguna forma entregarles lo más original y lo más sano. En eso estamos. Pero para hacer eso, alguien lo dijo. Uno necesita el apoyo de distintas empresas; yo tuve mucha suerte. Y es así. Hay que estar agradecidos a aquellos que nos permiten abrir distintos caminos buscando un éxito y, por otro lado, con el aspecto sanitario que uno debe tener en cuenta y que termina siendo un ejemplo".

“Les recomiendo y sobre todo les pido, a aquellos que me olvidé, que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre”, concluyó Enrique Macaya Márquez.