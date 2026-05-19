Boca Juniors vs Cruzeiro por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Boca necesita ganar para llegar a la última fecha en zona de clasificación y resolver el pase con Universidad Católica de Chile de local.

Boca recibirá a Cruzeiro este martes desde las 21.30 en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El Xeneize está obligado a ganar para no comprometer sus chances de meterse en los octavos de final como líder de la zona.

El equipo brasileño solo perdió uno de los últimos nueve partidos. Viene de eliminar a Goiás de la Copa de Brasil y de empatar ante Palmeiras como visitante.

El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá ver mediante la pantalla de Fox Sports y Telefe.

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