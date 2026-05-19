    • 19 de mayo de 2026 - 09:56

    Boca Juniors vs Cruzeiro por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

    Boca necesita ganar para llegar a la última fecha en zona de clasificación y resolver el pase con Universidad Católica de Chile de local.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca recibirá a Cruzeiro este martes desde las 21.30 en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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    Clave. Miguel Merentiel es gol en Boca que este martes se juega la vida en la Copa Libertadores recibiendo al Cruzeiro de Brasil.

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    El Xeneize está obligado a ganar para no comprometer sus chances de meterse en los octavos de final como líder de la zona.

    El equipo brasileño solo perdió uno de los últimos nueve partidos. Viene de eliminar a Goiás de la Copa de Brasil y de empatar ante Palmeiras como visitante.

    El árbitro del partido será el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá ver mediante la pantalla de Fox Sports y Telefe.

    Dónde ver online Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores, en vivo por Internet

    Boca vs. Cruzeiro se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney +. Para poder seguirlo en la plataforma de ESPN es necesario pagar una suscripción mensual previa.

    En qué canal de TV pasan Boca vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores

    El partido entre Boca y Cruzeiro se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:

    Fox Sports:

    • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
    • Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
    • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

    Telefe:

    • Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow
    • Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV
    • Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro.

    Horario de Boca vs. Cruzeiro, país por país

    • Argentina: 21.30 horas
    • Brasil: 21.30 horas
    • Chile: 20.30 horas
    • Colombia: 19.30 horas
    • Ecuador: 19.30 horas
    • México: 18.30 horas
    • Perú: 19.30 horas
    • Paraguay: 21.30 horas
    • Uruguay: 21.30 horas
    • Venezuela: 20.30 horas

    La probable formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

    Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

    El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

    Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

    Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

    • Hora: 21.30
    • TV: Fox Sports
    • Árbitro: Jesús Valenzuela
    • VAR: Ángel Arteaga
    • Estadio: La Bombonera

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