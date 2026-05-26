Casi 600 sanjuaninos se quedan sin Mundial 2026 por figurar como deudores alimentarios

El número crece mes a mes y ya genera fuerte preocupación en San Juan. Actualmente, 576 personas integran el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia y enfrentarán restricciones para asistir a espectáculos deportivos, incluido el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

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La medida tomó relevancia luego de que el Gobierno nacional avanzara con la modificación del Programa Tribuna Segura y a través de la Resolución 429/26 del Ministerio de Seguridad , agregara la prohibición para ingresar a las canchas durante partidos de fútbol de torneos nacionales a las personas registradas como deudores alimentarios .

A esto se suma que la base de datos, de más de 34.000 personas, que incluye a barrabravas y ahora a deudores alimentarios, fue enviada a las autoridades estadounidenses para que también apliquen el derecho de admisión y les prohiban el ingreso.

Sobre el alcance de esta disposición habló la abogada Emilce Heredia , integrante del colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario y deberes de cuidado, espacio que comparte junto a referentes como Paola Ibáñez y Flavia Moncunill.

En declaraciones a DIARIO DE CUYO , la letrada explicó que la resolución nacional apunta a endurecer las consecuencias para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. Y aclaró que se puede reforzar cada caso con actuaciones judiciales particulares .

“El juez debe ordenar específicamente que Migraciones sea notificada o que exista una prohibición de salida de la provincia o del país”, explicó Heredia. Según detalló, figurar en el registro provincial, puede que no sea suficiente y es necesario que la medida quede incorporada formalmente en cada expediente judicial".

La especialista también indicó que las restricciones pueden extenderse al ámbito local. En ese sentido, señaló que las madres o padres pueden solicitar judicialmente que un deudor alimentario no pueda ingresar a partidos de la Liga Sanjuanina de Fútbol o incluso a determinadas canchas y clubes específicos de la provincia.

Cabe destacar que el Programa Tribuna Segura solo aplica a torneos nacionales, como la Primera Nacional, y no competencias del fútbol local.

Como ejemplo, la letrada mencionó situaciones vinculadas a hinchas o socios de instituciones deportivas, donde las familias pidieron que se oficie directamente a los clubes para impedir el acceso de quienes mantienen incumplimientos alimentarios reiterados.

Heredia sostuvo que este tipo de medidas están contempladas dentro de las facultades que tienen los jueces para ejercer presión sobre el deudor y garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. “Son herramientas legales para compeler al cumplimiento”, remarcó.

El número de deudores alimentarios en San Juan

Actualmente, el padrón sanjuanino alcanza los 576 inscriptos (son 13.000 a nivel nacional), aunque la cifra cambia constantemente porque depende de nuevas resoluciones judiciales. Una persona ingresa al Registro de Deudores Alimentarios cuando acumula tres incumplimientos consecutivos o cinco alternados en el pago de la cuota alimentaria.

Según la abogada si bien el número llega a casi 600, son mucho más los padres o madres que no cumplen con la cuota alimentaria y no aparecen en el registro porque los demandantes abandonan el proceso por "desgaste psicológico, por lentitud de los plazos judiciales o porque no pueden pagar abogados".

Mientras el debate crece en todo el país, la posibilidad de que miles de personas no puedan ingresar a los partidos del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre una problemática que afecta a cientos de familias sanjuaninas y a miles en todo el territorio nacional.