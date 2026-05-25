Messi salió lesionado en el partido del Inter Miami: encendió las alarmas en la selección argentina

El partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS) dejó en vilo al mundo del fútbol. Lionel Messi abandonó el campo en el minuto 73 tras sufrir una molestia en la pierna izquierda , hecho que ocurre a menos de tres semanas del debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La escena se viralizó en cuestión de minutos. Videos difundidos por aficionados desde las tribunas muestran el instante en que el capitán argentino detiene su marcha , observa al banco de suplentes y se toma el isquiotibial . Mientras se dirigía al vestuario, Messi no presentó gestos de dolor agudo y caminó con normalidad, aunque la inquietud se propagó entre hinchas y analistas por la proximidad del torneo mundialista.

El astro rosarino fue reemplazado por Mateo Silvetti y no se detuvo en el banco de suplentes, sino que se encaminó directamente al vestuario. Hasta el cierre del encuentro, el club no emitió ningún parte médico oficial sobre el estado físico del jugador.

En conferencia de prensa posterior al triunfo por 6-4, el entrenador del Inter Miami , Guillermo Hoyos , se refirió al episodio que involucró al capitán argentino. “No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga ”, expresó el técnico ante la consulta de la prensa. El entrenador amplió: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”.

Messi , de 38 años, se encontraba disputando su último compromiso en la MLS antes de sumarse al plantel de la selección argentina. El debut de la albiceleste en el Mundial está programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde enfrentará a Argelia por el Grupo J. El mediocampista Rodrigo De Paul , quien también completó su ciclo en la liga estadounidense con este partido, acompañará a Messi en la concentración nacional.

Durante los 72 minutos que permaneció en el campo, Messi aportó dos asistencias, ambas para Germán Berterame, y fue determinante en la remontada del equipo que llegó a estar 3-1 abajo durante el primer tiempo. A los 67 minutos, ejecutó un tiro libre que pasó cerca del poste, en la que fue su última intervención destacada antes de solicitar el cambio.

El partido, último de la liga estadounidense antes de la pausa por la Copa del Mundo, tuvo a Luis Suárez como figura, tras anotar tres goles. El propio De Paul selló el 6-4 definitivo con un tanto en tiempo de descuento, en coincidencia con su cumpleaños.

El próximo partido del Inter Miami por la MLS está previsto para el 22 de julio, frente al Chicago Fire, tras la conclusión del torneo internacional. Por su parte, la selección argentina, vigente campeona mundial y continental, proyecta la defensa de su título en una Copa del Mundo que reunirá por primera vez a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

El calendario de la albiceleste en el Grupo J continuará en el AT&T Stadium de Dallas, donde se medirá ante Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania. En caso de avanzar a la instancia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a rivales provenientes del Grupo H, conformado por selecciones como España y Uruguay.