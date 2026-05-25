    • 25 de mayo de 2026 - 09:59

    Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams encabezan la lista de la selección de España para el Mundial

    Luis de la Fuente comunicó los 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo entre los que no hay jugadores del Real Madrid.

    Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los mejores jugadores de España que estarán en el Mundial.

    Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los mejores jugadores de España que estarán en el Mundial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de España ya conoce los 26 elegidos que disputarán el Mundial 2026. El entrenador Luis de la Fuente dio a conocer la lista oficial de convocados que lideran Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, tres de los mejores futbolistas del mundo.

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    Además, también está presente Gavi, otra de las estrellas del Barcelona, que estuvo mucho tiempo lesionado y que pese a no ser titular en su equipo se ganó un lugar en la nómina.

    La lista de La Roja tiene un perfecto equilibrio entre los futbolistas experimentados y las nuevas promesas que empiezan a pedir pista. En el arco no hubo lugar para las sorpresas y la confianza se mantiene depositada en Unai Simón y David Raya, quienes pelearán por la titularidad.

    Por el lado de la línea defensiva, la aparición del juvenil Pau Cubarsí demuestra que el recambio generacional marcha sobre ruedas en el Viejo Continente. El central compartirá vestuario con zagueros de enorme jerarquía internacional como Aymeric Laporte, Marc Cucurella y el polifuncional Marcos Llorente.

    El mediocampo asoma como la zona más lujosa y con mayor variante táctica de toda la citación española. Nombres de la talla de Rodrigo, Pedri y Fabián Ruiz garantizan el buen trato de la pelota y la fluidez conceptual que históricamente transformó a España en un rival sumamente indescifrable para cualquiera.

    En los metros finales de la cancha, De la Fuente apostó por una mezcla de potencia física, velocidad extrema y muchísimo gol. Junto a las descollantes figuras de Nico Williams y Dani Olmo, se sumaron futbolistas de gran presente doméstico como el experimentado Borja Iglesias y la verticalidad de Yeremy Pino.

    Con este plantel estelar, la Selección de España buscará dar el golpe y volver a conquistar un Mundial, luego de la gesta de Sudáfrica en 2010.

    La lista completa de los convocados de España:

    • Arqueros

    Unai Simón

    David Raya

    Joan García

    • Defensores

    Marc Cucurella

    Alejandro Grimaldo

    Pau Cubarsí

    Aymeric Laporte

    Marc Pubill

    Eric García

    Marcos Llorente

    Pedro Porro

    • Centrocampistas

    Pedri

    Fabián Ruiz

    Martín Zubimendi

    Gavi

    Rodrigo

    Álex Baena

    Mikel Merino

    • Delanteros

    Mikel Oyarzabal

    Dani Olmo

    Nico Williams

    Yeremy Pino

    Ferran Torres

    Borja Iglesias

    Víctor Muñoz

    Lamine Yamal

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