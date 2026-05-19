    • 19 de mayo de 2026 - 11:24

    Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña

    La investigación por la muerte del creador de la marca Mango dio un giro dramático y detuvieron a su hijo mayor en España.

    La Policía de Cataluña detuvo a Jonathan Andic bajo la sospecha de haber tenido una participación en la muerte de su padre.

    La Policía de Cataluña detuvo a Jonathan Andic bajo la sospecha de haber tenido una participación en la muerte de su padre.

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    Tras una investigación que se prolongó por un año y medio, la Policía de Cataluña detuvo a Jonathan Andic, hijo del célebre creador de la multinacional de indumentaria Mango, Isak Andic, bajo la sospecha de haber tenido una participación directa en la muerte de su progenitor.

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el deceso del magnate textil se produjo en diciembre de 2024 en las afueras de Barcelona, cuando se desbarrancó en una zona montañosa mientras realizaba una caminata en compañía de su hijo mayor. Si bien el trágico episodio fue caratulado inicialmente como un accidente de senderismo, las pericias y el avance de la causa dieron un vuelco rotundo hacia la hipótesis de un homicidio.

    De acuerdo con datos provistos por los Mossos d’Esquadra, el sospechoso, de 40 años y actual vicepresidente del consejo de administración de la compañía, fue trasladado a los tribunales de Martorell para prestar declaración formal, pese a que en reiteradas ocasiones manifestó su absoluta inocencia.

    El fatídico hecho ocurrió en las inmediaciones de las cuevas de salitre de Collbató. En aquel momento, Jonathan Andic era el único testigo del suceso y fue quien dio aviso a las autoridades de asistencia médica. Según su relato inicial, se desprendió un bloque de piedras y arena que provocó que el empresario de 71 años resbalara y cayera desde una altura aproximada de 100 metros.

    Nacido en Estambul, Isak Andic era considerado una de las personalidades más acaudaladas de España. Había fundado su primera tienda en 1984 y erigió un imperio comercial que a día de hoy ostenta casi 2.900 puntos de venta alrededor del planeta y una plantilla de más de 18.000 trabajadores.

    El regreso de la marca al mercado argentino

    Esta situación que impacta en la cúpula de Mango coincide temporalmente con un fuerte desembarco de la etiqueta española en la Argentina. La tradicional firma de calzado local Grimoldi suscribió recientemente un convenio de franquicia para reintroducir la indumentaria europea en el país, luego de poco más de dos décadas de ausencia.

    El plan estratégico diseñado contempla la apertura de cinco sucursales en un lapso de cinco años. La primera de las inauguraciones está programada para el mes de septiembre en el centro comercial Alto Palermo, donde se presentará la línea primavera-verano, en simultáneo con el lanzamiento de su canal de comercio electrónico.__IP__

    Se trata del segundo intento del gigante español en la plaza local. Su debut en el país se había registrado en 1998 con la idea de disputar mercado con Zara, plan que fue cancelado en 2003 por cuestiones de escala de negocio.

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