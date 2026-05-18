SpaceX lanzará un cohete con miras a la Luna y Marte: cómo será la prueba

El próximo martes 19 de mayo , SpaceX buscará estar un paso más cerca de la Luna cuando lance por primera vez la nueva versión de su emblemático cohete, Starship V3, desde la base Starbase en el sur de Texas.

El vuelo marcará un hito porque la compañía de Elon Musk presentará un vehículo más grande, potente y sofisticado, diseñado para responder a los desafíos de futuras misiones hacia la Luna y Marte.

El despegue está programado dentro de una ventana de 90 minutos que comienza a las 22:30 GMT (19.30 hora argentina, 17.30 hora de Colombia y Perú y 16.30 hora México), lo que incrementa la expectativa sobre el debut de la versión más avanzada del cohete más potente creado hasta la fecha.

Con sus 123 metros de altura, la Starship V3 supera a las versiones anteriores por unos 1,5 metros y se apoya en una arquitectura completamente renovada tras siete meses de desarrollo continuo. La compañía revisó cada componente luego de 11 lanzamientos, sumando experiencias y corrigiendo fallos para lograr una nave que combina mayor capacidad de carga, resistencia y fiabilidad. La ambición de SpaceX es que esta sea la nave encargada de llevar a los astronautas de la misión Artemis IV al satélite terrestre en 2028, en el marco del programa que lidera la NASA.

Las novedades de la Starship V3 comienzan por su sistema de propulsión. Ambas etapas, Super Heavy y Ship, equipan el nuevo motor Raptor 3, una evolución respecto al Raptor 2, que incrementa la potencia y la eficiencia. El propulsor Super Heavy integra 33 motores con un empuje superior a 18 millones de libras en el despegue, lo que lo convierte en el cohete más potente del mundo.

La primera etapa ahora cuenta con tres aletas de rejilla, frente a las cuatro previas, cada una un 50 % más grande y reubicada para mejorar la protección térmica durante la separación de etapas. “Estas aletas incluyen un nuevo punto de sujeción y se han reajustado en el propulsor para facilitar las operaciones de elevación y captura del vehículo”, escribió la compañía.

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El diseño del anillo de separación en caliente también fue optimizado, integrándolo en el propulsor para evitar que se desprenda durante el vuelo, lo que reduce riesgos y simplifica la recuperación del vehículo.

El tubo de transferencia de combustible, que alimenta a los motores, ahora tiene dimensiones similares a las de un Falcon 9 y permite encender todos los motores de manera simultánea, logrando mayor rapidez y fiabilidad en los despegues y aterrizajes.

En la etapa superior, la Ship fue objeto de múltiples mejoras en su sistema de propulsión y en la disposición de tuberías y cableado, además de un tanque de combustible más grande y un sistema de control de reacción mejorado.