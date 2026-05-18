Perú confirmó el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó este domingo el escrutinio de la primera vuelta, tras culminar las revisiones de las actas de los comicios presidenciales.

La autoridad electoral de Perú oficializó este domingo el balotaje presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes competirán el próximo 7 de junio por la presidencia del país tras una ajustada primera vuelta.

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori obtuvo el 17,1 % de los votos en los comicios realizados el 12 de abril, mientras que Sánchez alcanzó el 12 %. La diferencia con el tercer candidato, el ultraconservador Rafael López Aliaga, fue de apenas 21.209 votos.

Tras conocerse los resultados oficiales, López Aliaga rechazó el conteo electoral y anunció que presentará una impugnación por presunto fraude. El exalcalde de Lima calificó el proceso como un “grave delito de traición a la patria” y aseguró que no aceptará los resultados.

Desde el JNE remarcaron que la proclamación de los candidatos fue realizada por la máxima autoridad electoral del país y señalaron que, si bien existen mecanismos legales para presentar recursos, la decisión sobre quiénes pasan a segunda vuelta ya fue tomada oficialmente.

La campaña rumbo al balotaje se perfila como una de las más polarizadas de los últimos años en Perú, con similitudes al escenario electoral de 2021 que enfrentó a Keiko Fujimori con el expresidente destituido Pedro Castillo.