Histórico: Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sexto puesto en Canadá

El piloto argentino de Alpine firmó una actuación brillante en el GP de Canadá y terminó sexto en el Circuito Gilles Villeneuve. La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, que se afianza como líder del campeonato.

Franco Colapinto hizo historia al lograr su mejor posición en Fórmula 1 en GP de Canadá con el sexto puesto. Foto gentileza REUTERS/Mathieu Belanger.

Franco Colapinto vivió el mejor fin de semana de su carrera en la máxima categoría del automovilismo y consiguió un resultado histórico en el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino finalizó sexto en el trazado del Circuito Gilles Villeneuve, firmó su actuación más destacada en la Fórmula 1 y alcanzó los 20 puntos en el campeonato.

La competencia quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió su cuarta victoria consecutiva con Mercedes y se consolidó en la cima del torneo. El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, representante de Red Bull Racing.

Colapinto mostró un ritmo competitivo desde el inicio de la carrera. Una buena largada y distintos incidentes en pista le permitieron ganar posiciones rápidamente, favorecido además por el abandono de Arvid Lindblad y una estrategia poco efectiva de McLaren. A partir de allí, el argentino sostuvo un rendimiento sólido y aprovechó al máximo el potencial de su Alpine.

El momento clave llegó tras el abandono de George Russell por problemas mecánicos, situación que le abrió la puerta al sexto lugar. Aunque sufrió un pequeño despiste luego de su parada en boxes por la baja temperatura de los neumáticos duros y llegó a rozar el muro, logró mantener el control del monoplaza y continuar sin inconvenientes importantes.

Con una conducción consistente en las vueltas finales, el argentino selló un resultado histórico que representa su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1 y confirma su crecimiento en la categoría. Además, su compañero Pierre Gasly remontó posiciones hasta terminar octavo, un resultado que le permitió a Alpine consolidarse en el quinto lugar del Campeonato de Constructores.