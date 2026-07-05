    • 5 de julio de 2026 - 11:31

    Colapinto brilló en Silverstone: terminó 9° y sumó puntos en un caótico GP de Gran Bretaña que ganó Leclerc

    El piloto argentino protagonizó una espectacular remontada en Silverstone, avanzó diez posiciones desde el 19° lugar de largada y terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña. Charles Leclerc logró su primera victoria de la temporada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto firmó este domingo una de sus mejores actuaciones de la temporada en la Fórmula 1 al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone. El piloto argentino largó desde la 19ª posición y protagonizó una espectacular remontada de diez puestos para sumar puntos con Alpine.

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    En una carrera marcada por distintos incidentes y neutralizaciones, Colapinto mostró un gran ritmo, aprovechó cada oportunidad para avanzar en el clasificador y cruzó la bandera a cuadros dentro del top 10, consolidando una actuación que fue celebrada por el equipo francés.

    Además, Alpine logró colocar a sus dos pilotos en la zona de puntos, ya que Pierre Gasly terminó décimo, completando un resultado muy positivo para la escudería.

    La victoria quedó en manos del monegasco Charles Leclerc, quien consiguió su primer triunfo de la temporada tras dominar el caótico Gran Premio británico. El podio lo completaron el británico George Russell y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

    A falta de 10 vueltas para el final, Antonelli tuvo problemas en la suspensión delantera derecha, cayó hasta el 10° lugar y recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista. Algunos giros más tarde, Verstappen abandonó tras despistarse, y el Safety Car fue el protagonista en un circuito mítico que no merecía ese final.

    Para Colapinto, el resultado tiene un valor especial. Después de una clasificación muy complicada, en la que había quedado eliminado en la Q1 y debía partir desde la anteúltima fila, el argentino respondió con una conducción inteligente, consistente y sin errores para recuperar diez posiciones y volver a sumar puntos en el Campeonato Mundial.

    El noveno puesto representa un importante impulso anímico para el piloto de Alpine, que continúa afianzándose en la máxima categoría del automovilismo y volvió a demostrar que puede ser competitivo incluso en condiciones adversas.

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