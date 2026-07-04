    • 4 de julio de 2026 - 09:08

    Franco Colapinto terminó 12° en la Sprint del GP de Gran Bretaña: cómo continúa el cronograma

    El piloto argentino ganó cinco posiciones en el inicio de la carrera en Silverstone, pero el rendimiento del Alpine cayó y finalizó fuera de la zona de puntos.

    Franco Colapinto - Fórmula 1.

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    Franco Colapinto protagonizó una gran largada en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, disputada este sábado en el circuito de Silverstone, pero no pudo sostener el ritmo de carrera y terminó en el 12° puesto, fuera de la zona de puntos.

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    El piloto argentino, que había partido desde la 14ª posición, tuvo un inicio impecable y llegó a ubicarse noveno tras ganar cinco lugares en las primeras vueltas. Sin embargo, con el paso de la competencia el rendimiento de su Alpine fue disminuyendo y comenzó a perder posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en el 12° lugar.

    Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó apenas por delante, en la 11ª colocación, en una jornada sin puntos para Alpine.

    La carrera Sprint quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró superar al británico Lewis Hamilton para quedarse con el triunfo en Silverstone. El siete veces campeón del mundo, ahora con Ferrari, debió conformarse con el segundo puesto, mientras que Lando Norris, con McLaren, completó el podio.

    Detrás finalizaron George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quienes ocuparon los restantes puestos que otorgaron unidades. Con este resultado, Antonelli amplió su ventaja en la cima del campeonato y llegó a 179 puntos, sacándole 43 unidades de diferencia a su compañero de Mercedes, George Russell, que suma 136.

    Cómo continúa el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

    La actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado desde las 12:00 (hora de Argentina) con la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera principal del domingo, prevista a 52 vueltas y con largada a las 11:00.

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