    • 2 de julio de 2026 - 14:13

    Franco Colapinto se mete en otro desafío en la Fórmula Uno: arranca Gran Bretaña

    Este viernes, Franco Colapinto empezará con las pruebas en Silvestone apuntando a la novena fecha de la F-1.

    A correr. Franco Colapinto empezará a rodar en Silverstone por la novena fecha de la Fórmula Uno.

    A correr. Franco Colapinto empezará a rodar en Silverstone por la novena fecha de la Fórmula Uno.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un nuevo desafío este fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del campeonato de Fórmula 1. Este viernes comenzarán las pruebas de cara a la clasificación del sábado.

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    Este Gran Premio, que es uno de los clásicos de la categoría, se lleva a cabo en el mítico circuito de Silverstone, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,891 kilómetros. Además, contará con una carrera sprint el sábado

    Colapinto irá en busca de la recuperación, debido a que viene de tener una floja actuación en el GP de Austria, donde finalizó en el decimoquinto lugar. Dicha fecha fue muy complicada su escudería, Alpine, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco se pudo lucir y quedó decimotercero.

    La actividad en Silverstone comenzará el viernes con la única práctica libre que será entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, mientras que la clasificación para la carrera sprint está programada para las 12:30 del mediodía.

    El día siguiente, el sábado, se realizará la carrera sprint a las 8 de la mañana, donde los ocho primeros podrán sumar puntos. A su vez, la clasificación iniciará a las 12 del mediodía.

    Finalmente, la acción concluirá el domingo con la carrera principal, que será a las 11 de la mañana.

    En lo que respecta a la lucha por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 171 puntos, aunque no se puede confiar ya que le saca 40 puntos a su compañero de equipo, el británico George Russell, y un paso en falso podría permitirle a este último que se acerque bastante. La tercera posición en la tabla es para el también británico, Lewis Hamilton, quien tiene 125 unidades.

    El ganador de la última edición del GP de Gran Bretaña fue el británico Lando Norris, que a bordo de su McLaren tuvo una actuación brillante para finalizar en el primer lugar. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

    LOS HORARIOS

    El cronograma y horarios del GP de Gran Bretaña

    Viernes 3/7:

    Práctica libre a las 8:30

    Clasificación sprint a las 12:30

    Sábado 4/7:

    Sprint a las 8

    Clasificación a las 12

    Domingo 5/7:

    Carrera a las 11

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