    • 2 de julio de 2026 - 14:02

    Triunfos sanjuaninos en en inicio del Nacional Federal Amateur de Futsal

    Barrios de Pie y Mercedario Rawson Futsal comenzaron el torneo Nacional con victorias en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

    En juego. El Nacional Amateur de Futsal largó en el Velódromo y ahora se traslada al Cantoni.

    En juego. El Nacional Amateur de Futsal largó en el Velódromo y ahora se traslada al Cantoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Campeonato Nacional Federal Amateur de Futsal comenzó este miércoles en San Juan con una destacada actuación de los equipos locales y una importante convocatoria deportiva que vuelve a posicionar a la provincia como sede de eventos nacionales. La competencia continuará este jueves en el estadio Aldo Cantoni.

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    La jornada inaugural se desarrolló en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y contó con el acto de apertura, del que participó el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañando el inicio de un certamen que permite a San Juan seguir fortaleciendo su perfil como escenario de grandes competencias deportivas.

    En lo deportivo, los representantes sanjuaninos comenzaron con el pie derecho y quedaron como líderes de sus respectivas zonas tras la primera fecha.

    Por la Zona C, Barrios de Pie derrotó por 5 a 3 a Argentinos del Sud de Mar del Plata. Los goles del conjunto sanjuanino fueron convertidos por Marcos Salinas, Gonzalo Bildoso, en dos oportunidades, José Rodríguez y Diego Toledo. Para el equipo marplatense marcaron Nahuel Grondona y Cortina.

    En tanto, por la Zona B, Mercedario Rawson Futsal tuvo un debut contundente al imponerse por 6 a 1 frente a 9 de Julio de Formosa. Patricio Cerezo anotó dos goles, Christopher Ferreyra fue la figura del encuentro con un triplete y Ángel Jacamo completó la goleada del elenco sanjuanino.

    La primera fecha también dejó las victorias de Club Defensores de Villa Ramallo, que superó 8 a 1 a Sindicato de Luz y Fuerza de Catamarca; Estudiantes Unidos de Bariloche, que venció 5 a 2 a Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos); y Club Camioneros de Ushuaia, que derrotó 6 a 5 a Spartanos de San Luis en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

    PRIMERA FECHA

    • Club Defensores (Villa Ramallo) 8 – Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) 1.

    • Estudiantes Unidos (Bariloche) 5 – Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) 2.

    • Club Camioneros (Ushuaia) 6 – Spartanos (San Luis) 5.

    • Argentinos del Sud (Mar del Plata) 3 – Barrios de Pie (San Juan) 5.

    • Mercedario Rawson Futsal (San Juan) 6 – 9 de Julio (Formosa) 1.

    SEGUNDA FECHA

    Jueves 2 de julio – Estadio Aldo Cantoni

    • 13.00: Club Camioneros (Ushuaia) vs. Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca).

    • 15.00: Club Defensores (Villa Ramallo) vs. Spartanos (San Luis).

    • 17.00: 9 de Julio (Formosa) vs. Argentinos del Sud (Mar del Plata).

    • 19.00: Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs. Barrios de Pie (San Juan).

    • 21.00: Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs. Estudiantes Unidos (Bariloche).

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