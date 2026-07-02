Triunfos sanjuaninos en en inicio del Nacional Federal Amateur de Futsal

El Campeonato Nacional Federal Amateur de Futsal comenzó este miércoles en San Juan con una destacada actuación de los equipos locales y una importante convocatoria deportiva que vuelve a posicionar a la provincia como sede de eventos nacionales. La competencia continuará este jueves en el estadio Aldo Cantoni.

Equipos de futsal de todo el país llegarán a San Juan para el Torneo Nacional Amateur

Comienza el Nacional Federal Amateur de Futsal con 10 equipos de todo el país

La jornada inaugural se desarrolló en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y contó con el acto de apertura, del que participó el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañando el inicio de un certamen que permite a San Juan seguir fortaleciendo su perfil como escenario de grandes competencias deportivas.

En lo deportivo, los representantes sanjuaninos comenzaron con el pie derecho y quedaron como líderes de sus respectivas zonas tras la primera fecha.

Por la Zona C, Barrios de Pie derrotó por 5 a 3 a Argentinos del Sud de Mar del Plata. Los goles del conjunto sanjuanino fueron convertidos por Marcos Salinas, Gonzalo Bildoso, en dos oportunidades, José Rodríguez y Diego Toledo. Para el equipo marplatense marcaron Nahuel Grondona y Cortina.

En tanto, por la Zona B, Mercedario Rawson Futsal tuvo un debut contundente al imponerse por 6 a 1 frente a 9 de Julio de Formosa. Patricio Cerezo anotó dos goles, Christopher Ferreyra fue la figura del encuentro con un triplete y Ángel Jacamo completó la goleada del elenco sanjuanino.

La primera fecha también dejó las victorias de Club Defensores de Villa Ramallo, que superó 8 a 1 a Sindicato de Luz y Fuerza de Catamarca; Estudiantes Unidos de Bariloche, que venció 5 a 2 a Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos); y Club Camioneros de Ushuaia, que derrotó 6 a 5 a Spartanos de San Luis en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

PRIMERA FECHA

• Club Defensores (Villa Ramallo) 8 – Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) 1.

• Estudiantes Unidos (Bariloche) 5 – Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) 2.

• Club Camioneros (Ushuaia) 6 – Spartanos (San Luis) 5.

• Argentinos del Sud (Mar del Plata) 3 – Barrios de Pie (San Juan) 5.

• Mercedario Rawson Futsal (San Juan) 6 – 9 de Julio (Formosa) 1.

SEGUNDA FECHA

Jueves 2 de julio – Estadio Aldo Cantoni

• 13.00: Club Camioneros (Ushuaia) vs. Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca).

• 15.00: Club Defensores (Villa Ramallo) vs. Spartanos (San Luis).

• 17.00: 9 de Julio (Formosa) vs. Argentinos del Sud (Mar del Plata).

• 19.00: Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs. Barrios de Pie (San Juan).

• 21.00: Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs. Estudiantes Unidos (Bariloche).